Iñaki Williams sigue lamentado su resbalón

El delantero ghanés estuvo muy cerca de firmar el empate ante Portugal en el descuento Se escondió detrás de Diogo Costa y le robó la cartera, pero se cayó en el momento de definir

La Copa del Mundo siempre deja sus historias más particulares, y a punto estuvo de encumbrar a Iñaki Williams en el cetro de los líderes africanos si no hubiera resbalado en el último momento.

Corría el noveno minuto de descuento, cuando Iñaki se escondió detrás de Diogo Costa, meta de la selección lusa, y en echar el balón al suelo aprovechó para robarle la cartera. Con todo a favor para firmar el tercero y el empate, resbaló y se quedó sin el premio del tanto.

“Fue una lástima que me resbalase en el último momento. Sabía que el portero no me había visto, por eso me quedé detrás de él... Solo estaba rezando porque soltase el balón, y una vez que lo soltó pensé ‘esta es la mía’. Lástima de ese resbalón tan inoportuno, porque me voy a acordar durante mucho tiempo de esa acción. Por suerte esto es un Mundial y hay una revancha pronto”, aseguró Iñaki.

Iñaki Williams tuvo una ocasión clara en el tiempo añadido que pudo haber dado un punto a Ghana | SPORT TV