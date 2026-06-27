Un impulso para Messi

Argentina y Messi ya han hecho el trabajo. Especialmente, el astro rosarino. A sus 39 años recién cumplidos (el pasado 24 de junio), el ex del Barça suma cinco goles en los dos primeros partidos del Mundial, que han permitido a la Albiceleste pasar a los dieciseisavos de final como primera de grupo antes de disputar el último encuentro contra Jordania, esta madrugada del sábado al domingo, a partir de las 04:00 horas en España, en el Estadio Dallas.

Messi ha marcado todos los goles del equipo de Lionel Scaloni: los tres en el debut ante Argelia (3-0) y los dos contra Austria (0-2) en el segundo duelo de la fase de grupos. Seis puntos que llevan su sello y que pueden convertirse en nueve de nueve si Argentina vence al equipo jordano. La duda está en si Leo Messi estará sobre el campo. Él mismo será quien lo decida. Sea como fuere, las otras estrellas de Argentina deben dar un paso adelante si realmente quieren revalidar la corona conquistada en Qatar 2022.

Leo Messi, la gran duda en la última jornada / Europa Press

A título personal, estos inmensos registros, además de situarle al frente de la tabla de máximos goleadores de la actual edición de la Copa del Mundo, le han servido a Messi para destacarse como el máximo goleador de la historia del torneo, con 18 tantos, dos más que Miroslav Klose y Kylian Mbappé.

Ha empezado el torneo de manera fulgurante, pero el Mundial es largo, exigente, y suele demandar héroes inesperados para alcanzar la gloria. En el pasado Mundial, Nahuel Molina apareció en cuartos de final para hacer bueno un pase sobrenatural del ‘10’ contra Países Bajos. Después, el Dibu Martínez fue dominante en la tanda de penaltis con su mentalidad de hierro.

Luego, en semifinales, pidió paso Julián Álvarez, que marcó un doblete contra Croacia y empujó a la final a un Messi que dejó una de las imágenes del torneo ante Josko Gvardiol en la banda. Y en la final apareció primero Ángel Di María, para firmar el 2-0, y finalmente el Dibu, con la parada salvadora ante Randal Kolo Muani para llegar a unos penaltis en los que se mueve como pez en el agua.

De momento, todos los goles de Argentina en este Mundial 2026 tienen el sello de Messi y el portero del Aston Villa no ha sido demasiado exigido. Pero ahora llega lo bueno. Ante Jordania tiene que ser el partido de Julián. La Araña ha sido suplente por detrás de Lautaro Martínez en los dos primeros choques, tuvo el gol en sus botas ante Austria y ahora debe aprovechar la oportunidad contra la ‘cenicienta’ del grupo para demostrar que él debe ser el titular y que el ruido que hay sobre su futuro no le afecta.

Julián Álvarez durante el calentamiento del Argentina-Austria del Mundial 2026 / EFE

También podrán tener minutos jugadores como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giovani Lo Celso o Giuliano Simeone. Leandro Paredes y Facundo Medina están apercibidos, por lo que se espera que sean suplentes para evitar ver una amarilla y quedarse fuera de los dieciseisavos.

¿Pacto entre Austria y Argelia?

A la misma hora, a las 04:00 horas en España, Austria y Argelia se verán las caras en Kansas City en busca de la segunda plaza. En el Mundial de España, en 1982, los austríacos se aliaron con los alemanes para eliminar a los argelinos y ahora, 44 años después, se reencontrarán para jugar un partido en el que un empate clasificaría a ambos conjuntos.

La pregunta ahora es qué pasará sobre el terreno de juego. ¿Habrá pacto de caballeros y se dará, curiosamente, un empate? ¿O Argelia buscará la revancha por la conocida “desgracia de Gijón”, que les dejó fuera del Mundial por el pacto que hicieron Alemania y Austria?

Lo que sí es una certeza es que Argentina se medirá con el segundo clasificado del Grupo H, mientras que la selección que acabe segunda se enfrentará al primer equipo de ese mismo grupo, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.