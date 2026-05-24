El 'impostor' de los Mundiales: el equipo que rompió el sistema cambiándose de continente para dejar de ganar 31-0

¿Se imaginan cambiarse de continente porque se aburren de jugar contra rivales de poco nivel? Durante años, la selección de Australia fue un gigante en una tierra demasiado pequeña. En la Confederación de Fútbol de Oceanía, los 'Socceroos' arrasaban a todos sus oponentes como si de un ciclón se tratara.

Sin embargo, las goleadas de escándalo que endosaban a rivales semiprofesionales no se transformaban en participaciones en los mejores escenarios del planeta fútbol. No hablamos de victorias por 5-0. Hablamos de un 22-0 a Tonga o el 31-0 a Samoa Americana, por ejemplo, que supuso un récord mundial: la goleada más grande en partidos internacionales.

Hasta 2006, Australia solo había jugado un Mundial: el de 1974. En su caso, el problema no era tener el nivel para clasificarse a las Copas del Mundo, sino cómo podía clasificarse. En Oceanía, dominar no garantizaba nada.

El campeón no tenía billete directo a la competición. El mayor premio era acceder a una dura repesca que habitualmente se disputaba ante selecciones sudamericanas. De la noche a la mañana, Australia pasaba de jugar ante equipos amateurs a hacerlo contra profesionales que competían semana tras semana en las mejores ligas del mundo.

Un problema que sí tenía solución

Durante décadas, Australia pagó muy caro el hecho de ser tan fuerte para su confederación, sin poder prepararse bien para los partidos realmente importantes. Así que en 2005 decidieron cambiarlo todo. Australia tomó una decisión que sacudió el fútbol internacional: abandonó la OFC para integrarse en la Confederación Asiática de Fútbol. Una jugada muy lógica desde el punto de vista 'socceroo', pero que no evitó la polémica.

Australia debutó en un Mundial en 1974. Después, sequía hasta 2006 / FIFA.com

Australia decía que quería jugar en Asia por un tema de competitividad, para dejar a un lado los constantes paseos militares y encontrarse con equipos de primer nivel, como Japón o Corea. Pero había otro factor innegable: la AFC ofrece plazas directas al Mundial. Sin repesca. Un camino directo y más asequible, evitando a las duras selecciones de Sudamérica. La decisión no fue solo deportiva. Australia llevaba años girando hacia el eje Asia-Pacífico en lo económico, político y cultural. Su integración en Asia no era una anomalía, sino una extensión natural de su posicionamiento global.

La selección de Australia compite en Asia / Socceroos

Los datos, con el tiempo, le han dado la razón a Australia. Desde su llegada a Asia, Australia dejó de ser un dominador irrelevante para convertirse en un competidor habitual. De solo jugar el Mundial en 1974, ha pasado a sumar su séptima participación en 2026.

En Asia desde 2006

Australia debutó oficialmente como miembro de la Confederación Asiática en febrero de 2006, disputando la clasificatoria para la Copa Asiática 2007 y sin perderse un Mundial desde entonces. Hasta la fecha, han logrado conquistar la Copa Asia una vez, en 2015, tras ser finalistas en 2011. Antes de jugar en la competencia asiática, reinaron en la Confederación Oceánica, ganando cuatro veces (1980, 1996, 2000 y 2004) la Copa de las Naciones de la OFC.

Para algunos, son unos 'impostores' que cambiaron las reglas del juego mudándose de continente para evitar un sistema hostil. Pero también hay otra lectura, más pragmática: Australia no hizo trampa, entendió mejor el tablero.

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Lo cierto es que Australia cambió su destino marchándose a la AFC. Ahora, los 'Socceroos' son unos habituales en la fiesta de la Copa del Mundo. Por cierto, un movimiento aceptado por la OFC, la AFC y la FIFA por su aislamiento competitivo en Oceanía y su proximidad regional con Asia. Y, claro está, por interés mutuo: lo que mueve el mundo.