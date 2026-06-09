Impacto del Mundial en los precios del transporte: sufren un incremento del 653% en Nueva York

Los aficionados que se desplacen a Estados Unidos para asistir a partidos de la selección tienen que tener en cuenta que los precios no van a ser los mismos. La celebración del mayor torneo de fútbol, que arranca este jueves 11 de junio, vivirá las consecuencias de la capitalización del deporte, en consecuencia, una subida de los precios difícil de afrontar para la mayoría de aficionados.

Tanto el comité organizador local como las compañías ferroviarias anunciaron que el coste del viaje ida y vuelta para acudir a los estadios será muy superior al habitual durante el torneo. El primer impacto económico está en el hospedaje. El precio medio que están pagando los españoles para dormir en un hotel está en 249 dólares (215 euros), es decir, ha habido un incremento del precio medio diario por habitación (ADR) respecto a las mismas semanas del año pasado.

Indignación por el incremento del coste de los trenes

Otro de los impactos es en el transporte público. En los medios de comunicación de los Estados Unidos se ha puesto el foco en una de las estaciones que va a estar más afluenciada de personas: la 'Penn Station'. Un billete de tren desde la principal estación de Nueva York (Penn Station) hasta el MetLife Stadium suele costar alrededor de 13 dólares en condiciones normales. Un trayecto de los más utilizados por los aficionados para acceder al estadio en días de partido o eventos deportivos.

Sin embargo, durante la celebración del Mundial, el precio experimentará un incremento muy significativo, alcanzando los 98 dólares por viaje. Un aumento a raíz de la alta demanda prevista y la presión logística propia de un evento de estas características, como es la Copa del Mundo.

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En términos porcentuales, el encarecimiento supone un incremento del 653,8%. Es por eso que algunos aficionados han mostrado su descontento con esta decisión, calificando el precio como excesivo y poco justificado. Consideran que el aumento supone una carga añadida para quienes ya deben asumir el coste de entradas, alojamiento y otros gastos asociados al evento.

Entradas innacesibles y otros medios de transporte

Por lo que hace a las entradas para el Mundial, también se han visto afectadas lógicamente por una subida de precios debido a la alta demanda y a los sistemas de 'tarificación dinámica'. En muchos casos, los costes de los billetes varían según la fase del torneo, la selección implicada y la ubicación de los asientos, lo que provoca que los precios se disparen en los partidos más atractivos.

En cuanto al transporte, especialmente autobuses lanzadera y servicios especiales entre ciudades o estadios, también se espera un incremento notable. Las tarifas suelen ajustarse durante grandes eventos internacionales, aplicando recargos por saturación y alta demanda, lo que encarece los desplazamientos de los aficionados y hace que moverse entre sedes del torneo sea considerablemente más caro que en condiciones normales.

Por ejemplo, un viaje en autobús que normalmente cuesta entre 10 y 20 dólares puede subir hasta 40 o 60 dólares durante días de partido. En el caso de trayectos interurbanos más largos, que habitualmente rondan los 30 a 80 dólares, los precios pueden duplicarse en fechas clave del torneo debido a la alta ocupación y la limitada disponibilidad.

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En cuanto a las entradas, algunos partidos de fase de grupos pueden partir de precios aproximados de 100 a 200 dólares en partidos flojos, mientras que los encuentros de eliminación directa o una final pueden alcanzar varios cientos o incluso superar los miles de dólares en las mejores ubicaciones.