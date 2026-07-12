La imagen más tierna de Julián Álvarez: se fue a dormir a su hijo tras ganar a Suiza

Julián Álvarez tuvo una de las noches más mágicas de su carrera en el Arrowhead de Kansas City. El '9' de Argentina marcó un golazo en la prórroga para señalar el camino de su selección hacia las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras el partido, Julián lo pudo celebrar con su familia. Después del pitido final del árbitro y las celebraciones del plantel sobre el terreno de juego, el jugador del Atlético de Madrid, al que pretenden equipos como el FC Barcelona o el Arsenal, se dirigió hacia la grada, donde se encontraba su entorno más cercano, para saludarles y compartir con ellos la felicidad.

Las cámaras de 'ESPN' captaron como, Julián sentado en la tribuna como un espectador más, cogió a su hijo en brazos para hacerle dormir. Una de las imágenes más tiernas de este Mundial.

A nivel deportivo, el tanto en los cuartos de final ante Suiza fue el primer gol de Julián en el Mundial 2026.

En cuanto vuelva a España, Julián deberá esclarecer su futuro. Pese a que él mismo declaró que quería buscar una salida del Atlético de Madrid y cumplir su sueño fichando por el FC Barcelona, no parece que el club colchonero esté dispuesto a vender a su delantero.

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En las últimas horas ha surgido el fuerte interés del Arsenal para hacerse con su fichaje, lo que podría ser un fuerte competidor del Barça por el futbolista.