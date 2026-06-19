La imagen más escalofriante del Mundial: Koné se rompe la tibia tras una entrada de Madibo

Una de las imágenes más duras y no aptas para personas sensibles de lo que llevamos de Copa del Mundo. Las manos de todos los futbolistas sobre el terreno de juego se fueron directamente a la cabeza cuando vieron la pierna de Ismael Koné totalmente fuera de sitio. El canadiense se había roto la tibia.

El jugador recibió una patada por detrás de Madibo. En un primer momento, la acción del catarí parecía una simple entrada y el colegiado le mostró la tarjeta amarilla, pero rápidamente cambió de decisión al ver a Koné tendido sobre el césped y lo expulsó.

Los compañeros del canadiense corrieron a recriminar la acción a Madibo, aunque el futbolista catarí parecía ser el más afectado de todos. No dejaba de pedir disculpas mientras los jugadores de la selección anfitriona formaban un círculo para proteger la intimidad de su compañero durante la asistencia médica.

Los servicios médicos no tardaron en entrar al terreno de juego e intervenir de inmediato para inmovilizar la pierna del futbolista. Por suerte, a su salida del campo, Koné se marchó saludando a los aficionados canadienses, aunque consciente de que su Copa del Mundo había terminado y de que afrontará un largo periodo de recuperación lejos de los terrenos de juego.

La imagen era tan impactante que ni siquiera las televisiones ofrecieron repeticiones durante la retransmisión. Fue, además, la segunda tarjeta roja que vio Catar en un encuentro en el que disputará toda la segunda mitad con nueve futbolistas tras las expulsiones de Madibo y Al Amin. Todo ello en una dolorosa derrota por 4-0, que complica seriamente sus opciones de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Pocos minutos después de la escalofriante acción, Saliba marcó el cuarto gol de falta directa y no tardó en dedicárselo a su compañero. El defensa celebró levantando una camiseta de Koné y besándola ante las cámaras, un gesto que evidenció el golpe anímico que había supuesto para Canadá la gravísima lesión de uno de sus futbolistas, pese a la contundente victoria.