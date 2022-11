Ilkay Gundogan: "Les hemos dado facilidades"

Alemania se adelantó desde los once metros mediante el centrocampista, pero se vio superada por Japón en el tramo final "En el segundo gol puede que les hayamos facilitado la situación. Eso no puede suceder en un Mundial".

Ilkay Gundogan lamentó la derrota de su selección ante una Japón que remontó para llevarse la victoria en el que ha sido el estreno de ambas en el Mundial de Qatar (1-2). El mediocampista adelantó a los suyos desde los once metros, pero no fue suficiente para lograr los tres puntos. Atribuyó la dolorosa derrota a las numerosas facilidades que dieron al ataque nipón.

"En el segundo gol puede que les hayamos facilitado la situación. Eso no puede suceder en un Mundial. En conjunto hemos dominado, hemos podido evitar un gol, hemos tenido muchas ocasiones ofensivas, pero creo que les hemos dejado muchos espacios en el tramo final. No debió suceder", declaró apenado.

Además, señaló que Alemania "no ha sabido elevar el nivel" y que, aunque cree que no jugaron tan mal para merecer la derrota, "faltó convicción en la posesión, para mantener el balón y proponer soluciones". Y es que, al final, si no hay determinación en la zona de ataque, cuesta mucho llevarse un partido. "En la segunda parte hemos abusado de los balones largos, hemos perdido el hilo del partido. Perdíamos el balón demasiado rápido", concluyó.

Los teutones se verán las caras con La Roja el próximo domingo en el partido correspondiente a la segunda jornada de Fase de Grupos del grupo E. Sin haber estrenado el casillero aún, el combinado que dirige Hansi Flick se ve obligado a cosechar un resultado positivo de ese encuentro, ya que otra derrota haría casi imposible el avance a octavos, mientras que un empate tampoco mejoraría demasiado la situación. Porque Japón se enfrentará a Costa Rica. Con ello, parece ser que a los alemanes solo les vale la victoria.