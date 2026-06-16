Igualdad máxima en el grupo de España: ¿por qué la Roja no es colista?

Igualdad total en el grupo de España una vez concluida la primera jornada. El tropiezo de los de Luis de la Fuente quedó minimizado gracias al empate posterior entre Uruguay y Arabia Saudí, por lo que el Grupo H queda igualado con todos los equipos sumando un punto.

Con todo ello, la primera líder de grupo es Uruguay, seguida de Arabia Saudí, con España tercera y Cabo Verde cuarta. Pero, ¿por qué se ordenan así las selecciones en la clasificación oficial de la FIFA si todas han sumado un empate en su primer partido?

Uruguay, líder

El reglamento de la FIFA es claro en cuanto a criterios de desempate, y pese a que todos los combinados llevan un punto, tanto Uruguay como Arabia Saudí lograron anotar un gol a favor, por lo que ambas se colocan al frente de la tabla.

Entre ellas desempata el criterio del 'fair play', puesto que los saudíes vieron una cartulina amarilla mientras que los uruguayos no recibieron ninguna tarjeta. El resultado: Uruguay es líder y Arabia, segunda.

Así queda la clasificación del Grupo H tras la primera jornada / SPORT

España se salva de ser colista

Más complicado es el caso de desempate entre España y Cabo Verde, que igualaron a todo en su debut en el Mundial. Incluso ambas selecciones vieron una cartulina amarilla (Sidny y Pedri), por lo que se acude al último criterio para desempatar.

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"Las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA", dice el reglamento. Es decir, el ranking FIFA es el que permite a España no ser colista de grupo y dejarle ese dudoso honor a la selección de Cabo Verde.