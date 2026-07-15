Ibrahimovic se rinde a Rodri: "Estuvo en todas partes. Ha ganado el fútbol"

La exhibición de España ante Francia sigue generando admiración en el mundo del fútbol. Una de las últimas grandes figuras en sumarse a la larga lista de elogios ha sido Zlatan Ibrahimovic, que puso el foco en la actuación de Rodri, al que consideró uno de los grandes responsables de la superioridad de la selección de Luis de la Fuente en la semifinal del Mundial.

Ibrahimovic convierte su ego en negocio en el plató televisivo / EFE

El exdelantero sueco no escatimó en elogios hacia el centrocampista español, al que definió como el dueño absoluto del encuentro. "Tengo que decir que Rodri estuvo en todas partes. ¡Menudo partido, qué jugador! Es un jugador al que no se le reconoce lo suficiente, pero en este partido estuvo en todas partes. Estuvo sencillamente magnífico. Hoy ha ganado el fútbol", aseguró. Algo parecido le pasaba a Busquets, con quien Ibrahimovic coincidió un año en el Barça. Alguna de sus lecciones futbolísticas le quedaría seguro.

"Desde el primer minuto"

Las palabras de Ibrahimovic reflejan la impresión que dejó el futbolista español en una noche en la que volvió a dominar el centro del campo con una autoridad incontestable. Rodri fue el faro de España, marcó el ritmo del partido, dio equilibrio al equipo y volvió a demostrar por qué es una pieza imprescindible en el esquema de De la Fuente.

Luis de la Fuente, durante el Francia-España / Europa Press

El exjugador del Milan, del PSG y del Barcelona también quiso destacar el rendimiento colectiivo de la selección española, muy superior al de una Francia incapaz de discutirle el control del encuentro. Para Ibrahimovic, la diferencia se apreció desde el pitido inicial. "Desde el primer minuto tomaron el mando. Se les notaba con ganas: activos, intensos, corriendo un metro más. En cada duelo buscaban ganar y atacaban con convicción. Francia, por el contrario, no mostró lo mismo", analizó.

Rodri, junto a Cristiano durante el Portugal-España de cuartos de final del Mundial / EFE

Su diagnóstico coincide con el de otras grandes voces del fútbol francés, como Kylian Mbappé, Thierry Henry o Emmanuel Petit, que tras la semifinal reconocieron la superioridad de España y el dominio que ejerció en todas las fases del juego. En el caso de Ibrahimovic, sin embargo, el protagonismo recayó especialmente en Rodri. El sueco quiso reivindicar la figura de un futbolista que, pese a haber conquistado prácticamente todos los títulos posibles en los últimos años (de hecho es ganador del Balón de Oro, al que cambiaría por el Mundial), sigue sin recibir, a su juicio, el reconocimiento que merece. Tras la exhibición ante Francia, no tuvo dudas: el centrocampista español fue el mejor reflejo de una selección que, a un solo paso de la segunda estrella, ha convencido al mundo de que hoy es la gran referencia del fútbol internacional. Por lo menos en lo que a la posición de pivote se refiere.