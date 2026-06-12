Ibrahimovic se rinde a Lamine: "Es un jugador por el que vale pagar estos tickets caros”

Zlatan Ibrahimovic es fan de Lamine Yamal. Así lo ha dejado claro durante una intervención en la cadena Fox. Preguntado por un jugador al que seguir especialmente este verano, Ibrahimovic no dudó. “Lamine es un jugador especial”, comenzó. A partir de ahí, el sueco desgranó las claves del fútbol de Lamine y qué aspectos lo convierten en un futbolista capaz de marcar diferencias y tener un impacto en el Mundial.

“Es un jugador por el que vale pagar estos tickets caros. Vienes al estadio y lo disfrutas”, afirmó. “Desde la televisión parece especial, parece bueno, y de cerca aún parece más especial. Espero que haga un buen torneo. Ya ganó la Eurocopa”.

El exfutbolista del PSG, Milan o Barcelona subrayó además la precocidad del atacante del Barça y su impacto en el juego a pesar de su juventud. “18 años, jugador increíble. Ves que es algo especial cada vez que toca el balón. Cómo controla el balón, cómo reta a los rivales, el gol que tiene… así que todas mis esperanzas están puestas en él”, añadió.

Las palabras de Ibrahimovic llegan en la antesala del debut de España en el Mundial, que tendrá lugar este lunes ante Cabo Verde. El combinado dirigido por Luis de la Fuente afronta su estreno con todas las miradas puestas en Lamine Yamal, que podría tener minutos ya en el arranqque del torno, aunque saliendo desde el banquillo.

El extremo del FC Barcelona ya se entrena con normalidad junto al grupo tras superar una lesión muscular que le impidió disputar la recta final de LaLiga con su club. Su evolución ha sido positiva en los últimos días y todo indica que estará disponible para el debut mundialista.

Lamine llega a la cita como una de las grandes esperanzas del fútbol español y con el estatus de jugador diferencial pese a su edad. Su impacto en la élite durante la última temporada lo ha consolidado como uno de los nombres propios del fútbol europeo, ahora con el escenario del Mundial como uno de los grandes retos de su carrera. Sus compañeros en la selección destacan sobre todo cómo ha madurado desde la Eurocopa.