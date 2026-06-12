Ibrahim Maza, promesa de Argelia, se atreve con Leo Messi: "Le ganaremos. Provocan mucho, tenemos que ponerle ganas"

No hay nada como la personalidad. Incluso la osadía. Y de ambas va sobrado Ibrahim Maza, que se perfila como una de las grandes promesas a seguir en esta Copa del Mundo. Junto a Aït-Nouri, Mahrez, Aouar y Gouiri, es una de las principales armas de una Argelia que afronta su quinta cita mundialista con la moral por las nubes tras golear a Bolivia (0-4).

Los Zorros del Desierto retornan a un Mundial doce años después. En su última participación, en Brasil, llegaron hasta octavos de final, donde fueron eliminados por Alemania. Ahora, se presentan como una de las selecciones que podrían dar la campanada. Integran el Grupo J junto con Austria, Jordania y Argentina, su primer rival.

El combinado norteafricano debutará en la madrugada del martes al miércoles (3:00 h CET) ante nada menos que la vigente campeona. Los muchachos de Lionel Scaloni llegan al estreno tras imponerse con autoridad a Islandia en su último amistoso de preparación, liderados, cómo no, por Leo Messi, que afronta su sexta Copa del Mundo con la ilusión y la ambición intactas.

Ibrahim Maza, perla argelina / X

"Ellos provocan mucho"

Precisamente, Ibrahim Maza se atrevió a desafiar al astro argentino poco después de llegar a Kansas City, ciudad en la que se aloja la expedición argelina: "Le ganaremos a Messi, si Alá quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", arrancó el volante del Bayer Leverkusen. "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa", aportó.

El habilidoso centrocampista tiene como compañeros a los argentinos Equi Fernández y Exequiel Palacios y es uno de los jugadores con mejor trato del cuero en la Bundesliga. Es regateador, imaginativo y descarado. El capitán de los Zorros del Desierto, Aissa Mandi, matizó las palabras de su joven compañero y mostró respeto por la Albiceleste. "Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado".

Monitorizado por el City

Desveló 'Sky Sports' el pasado mes de abril que el Manchester City seguía muy de cerca a la promesa de la generación del 2005. Tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta 2030 y, aunque aún no se ha producido contacto alguno entre clubes, la entidad alemana está decidida a retenerlo.

Noticias relacionadas

Argentina y Argelia se enfrentarán el próximo 16 de junio en Kansas. Será entonces cuando Ibrahim tenga la oportunidad de exhibir todo su talento y liderar a su selección en busca de una sorpresa histórica, similar a la que protagonizó Arabia Saudí frente a la Albiceleste en el Mundial de Qatar.