MUNDIAL 2026
Ibrahim Afellay, exjugador del Barça, desata la polémica en Países Bajos: "Mi corazón está con Marruecos"
El exinternacional neerlandés, con 53 partidos con la 'Oranje' en su haber, anuncia su apoyo al combinado africano en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial
Polémica en Países Bajos con unas declaraciones de Ibrahim Afellay, exjugador del FC Barcelona y actual entrenador asistente de Peter Bosz en el PSV, en la previa de la eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre la 'Oranje' y Marruecos. El exjugador blaugrana, que a lo largo de su carrera también militó en clubes como el propio PSV, el Schalke 04 o el Stoke City, ha asegurado que apoyará al combinado africano en el duelo que tendrá lugar la madrugada de este martes (03.00 horas CEST).
"En este partido en particular, mi corazón está con Marruecos, simplemente porque mis raíces son marroquíes. Mis padres son de Marruecos y mi familia vive allí. ¿Qué motivación adicional necesito?", ha declarado Afellay en la cadena 'NOS'. "Sé que mucha gente lo interpretará mal. Yo también crecí aquí y estoy increíblemente agradecido con Países Bajos. ¿Dónde está mi corazón o mi preferencia? En Marruecos", ha insistido.
El exatacante disputó 53 encuentros con la selección neerlandesa absoluta y participó en dos Eurocopas y un Mundial entre 2007 y 2016. En la fase de grupos apoyó al combinado dirigido por Ronald Koeman y, en caso de que pase a octavos, lo seguirá haciendo. En el cruce con Marruecos, sin embargo, lo tiene claro por mucho tiempo que defendiera la camiseta de la 'Oranje': "Estoy muy agradecido con los Países Bajos, pero eso fue gracias a mi rendimiento y habilidades. No fui elegido para la selección holandesa porque soy una persona agradable, sino porque lo merecía".
Como él mismo había pronosticado, las palabras de Afellay no han gustado nada en Holanda. El exjugador del Barça ha recibido muchas críticas en las redes sociales por parte de aficionados neerlandeses. Las manifestaciones del miembro del cuerpo técnico del PSV se han entendido por muchos como una 'traición' al país que le permitió disputar las competiciones más prestigiosas entre selecciones.
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