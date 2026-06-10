Ian Wright, leyenda del fútbol inglés, estalla contra el Mundial: “Esto no tiene ninguna gracia. Cada pocas horas es otra historia”

Para Ian Wright, leyenda del Arsenal y una de las voces más respetadas del fútbol inglés, la gota que colmó el vaso fue la negativa de entrada de Estados Unidos al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.

Elegido mejor árbitro de África en 2025 y designado por la FIFA para dirigir partidos en esta Copa del Mundo, fue enviado de vuelta a casa tras 11 horas de interrogatorio. El exjugador fue muy crítico en un vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro / INSTAGRAM

El caso de Artan encendió una alarma que va mucho más allá de una situación esporádica e individual. Wright recordó una serie de episodios recientes que han golpeado la imagen del torneo: aficionados rechazados, jugadores con problemas para ingresar, periodistas afectados y ahora también árbitros.

“Acabo de leer que al árbitro somalí se le ha denegado la entrada a Estados Unidos. Cada pocas horas es otra historia. Otra historia sobre aficionados rechazados, jugadores rechazados, periodistas rechazados. ¿Y ahora los árbitros? Me río, pero no tiene gracia. En realidad, no tiene ninguna gracia”, se indignó.

Críticas a los precios

El exjugador también quiso señalar públicamente el precio de este Mundial para los aficionados. “Las entradas más caras de la historia. Alojamiento caro, el transporte por las nubes... Para el torneo más grande del mundo, ¿es así como se comportan los anfitriones?”, lanzó.

“Lo siento por los aficionados al fútbol estadounidenses que están desesperados por esto. Qué avergonzados deben estar. Qué vergonzoso debe de ser esto para ellos”, añadió.

La comparación con Qatar 2022 tampoco tardó en aparecer. Wright cuestionó que los problemas actuales en Norteamérica no estén recibiendo el mismo nivel de escrutinio que tuvo el Mundial anterior, pese a que los incidentes siguen acumulándose antes incluso del inicio de la competición.

Su cierre fue contundente y dejó una advertencia para todos los equipos que sueñan con levantar el trofeo: “El que gane esta Copa del Mundo va a tener que pasar por un caos muy, muy serio para lograrlo. Esto es el Mundial del caos”.

Las palabras de Ian Wright llegan en un momento delicado para la FIFA y para los organizadores, justo cuando el Mundial debería empezar a vender ilusión. En cambio, la previa se llena de polémicas, restricciones, quejas y una pregunta que cada vez suena con más fuerza: ¿puede el torneo más grande del planeta permitirse arrancar así?