MUNDIAL FÚTBOL
Hussein, delantero de Irak, retenido en Estados Unidos para ser interrogado
El futbolista, convocado para el Mundial, estuvo retenido varias horas en el aeropuerto de Chicago>
La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 se vio marcada por un incidente en el aeropuerto de O’Hare, en Chicago. El delantero Aymen Hussein, una de las principales figuras del equipo, fue retenido y sometido a un extenso interrogatorio por las autoridades migratorias antes de poder incorporarse a la concentración del combinado nacional.
Según informaron medios iraquíes y franceses, el atacante permaneció alrededor de siete horas bajo control de las autoridades estadounidenses tras el aterrizaje del vuelo procedente de España. La expedición había jugado días antes un amistoso ante la selección española en A Coruña, encuentro que terminó con empate.
Hussein, de 30 años, es considerado un símbolo del fútbol iraquí por haber anotado el gol decisivo que aseguró la clasificación del país para la Copa del Mundo, un logro especialmente celebrado por la afición tras décadas sin presencia en la máxima competición internacional.
Las informaciones publicadas en Irak apuntan a que pudo producirse una confusión relacionada con la identidad del jugador, aunque no ha habido una explicación oficial detallada sobre las razones del prolongado procedimiento. Finalmente, el delantero recibió autorización para entrar en Estados Unidos y se reunió con el resto de sus compañeros.
El fotógrafo oficial no pudo entrar en el país
El episodio no terminó ahí. El fotógrafo oficial de la selección iraquí para el Mundial, que viajaba con la delegación, no obtuvo permiso de entrada y fue devuelto a su país de origen después de pasar varias horas siendo interrogado, según distintas fuentes citadas por la prensa iraquí.
Irak tiene previsto disputar un último partido de preparación ante Venezuela antes de su estreno en el Mundial. El encuentro servirá como ensayo final para el equipo dirigido por el técnico australiano Graham Arnold.
El debut mundialista de los iraquíes está programado para el 17 de junio frente a Noruega. La selección llega a la cita con la ilusión de volver a competir en una Copa del Mundo y con la expectativa puesta en el rendimiento de jugadores como Aymen Hussein, cuya clasificación convirtió en una de las referencias deportivas más reconocidas del país.
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