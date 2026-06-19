Hungría, la selección invencible que perdió el Mundial de 1954 por culpa de unas botas

Cuando hablamos de marcar una época en el mundo del fútbol, es inevitable que nos vengan a la cabeza ciertas selecciones. Italia en los años 30, Brasil del 58 al 70, Argentina en los 80 o España entre 2008 y 2012 consiguieron dejar su sello para siempre en el deporte rey y bordar alguna que otra estrella sobre sus respectivos escudos. Sin embargo, otros países no lograron traducir su hegemonía en la conquista de grandes títulos y el impacto de sus gestas se fue diluyendo con el paso del tiempo.

El ejemplo más claro lo dibuja Hungría, jerarca del fútbol mundial durante buena parte de la década de los 50. De la mano de estrellas de la talla de Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Czibor o Gyula Grosics, los 'Magiares Mágicos' dejaron para la posteridad un registro de 42 victorias, 7 empates y 1 única derrota entre 1950 y 1956. Esta, sin embargo, se produjo en el partido que debía abrirles las puertas del olimpo futbolístico: la final del Mundial de 1954.

Hungría llegaba a la cita mundialista de Suiza como un adversario temible ante el que nadie se quería cruzar, pero parecía el peaje inevitable para conquistar la Copa del Mundo. La selección dirigida por Gusztáv Sebes acumulaba 32 partidos sin conocer la derrota cuando arrancó el Mundial, además de logros como la medalla olímpica de 1952 o ser la responsable de la primera derrota de Inglaterra como local tras imponerse por 3-6 en el conocido como el 'partido del siglo'. Nada ni nadie parecía ser capaz de frenar a los magiares, pero el caprichoso destino quiso que esta racha llegase a su fin por un detalle en apariencia banal: las botas con las que disputaron la final.

Imagen de la goleada de Hungría contra Alemania en el Mundial de 1954 / FIFA

De exhibición en exhibición

Hungría prometía ser el rival a batir en el Mundial de 1954, y así lo demostró desde la fase de grupos. El combinado magiar se impuso por aplastamiento ante Corea del Sur (9-0) y vapuleó a Alemania (8-3), selección que a la postre terminaría erigiéndose como campeona del torneo, para sellar su pase a la siguiente ronda con un apabullante registro de 17 goles a favor y 3 en contra. 7 de ellos llevaron la firma de Sándor Kocsis, que terminó su aventura en tierras helvéticas con 11 tantos.

El torneo siguió el guion previsto en la fase final. Hungría superó los cuartos de final con un contundente 4-2 a Brasil y las semifinales tras repetir resultado ante la vigente campeona Uruguay. Por el otro lado del cuadro avanzaba Alemania, a la que los magiares ya habían goleado en fase de grupos. Sobre el papel, sólo un milagro podía evitar que Hungría cerrase el círculo con la conquista del título más codiciado del mundo, pero en Berna quedó demostrado que los milagros existen.

Imagen de la final del Mundial de 1954 entre Alemania y Hungría / FIFA

Las botas que reescribieron la historia

La desigualdad entre Alemania y Hungría había quedado patente en los primeros compases del torneo, y los magiares apenas necesitaron ocho minutos para demostrar su superioridad. Puskas y Czibor establecieron un 0-2 que parecía dictar sentencia, pero los teutones no iban a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Morlock y Rahn establecieron las tablas mientras el cielo comenzaba a engrisecerse.

Lo que empezó siendo una ligera lluvia que podía incluso favorecer el frenético juego de los de Gusztáv Sebes dio paso a la tormenta con la que comenzó el 'Milagro de Berna'. Llegado el descanso, el seleccionador teutón Sepp Herberger ordenó a sus jugadores cambiar los tacos de sus botas por unos más largos en una maniobra inédita para la época facilitada por las zapatillas diseñadas por Adi Dassler, fundador de Adidas y hermano de Rudolf Dassler, creador de Puma.

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Con sus nuevas 'armas', los alemanes adquirieron una ventaja fundamental respecto a sus rivales. El barrizal en el que se había convertido el césped del estadio Wankdorf apenas condicionó a la 'Mannschaft', mientras que los húngaros cada vez se sentían más incómodos. Esta desigualdad quedó patente en el 2-3 definitivo, que terminaría brindando a Alemania el primero de sus cuatro Mundiales. En los compases finales del partido, Rahn conectó un disparo desde la frontal y el portero magiar Grosics, que resbaló en su intento de detener el balón, sólo pudo contemplar con impotencia cómo este terminaba besando la red mientras se apagaba el sueño mundialista de la entonces mejor selección del mundo.