Hugo Sánchez, exfutbolista del Real Madrid, desvela su final del Mundial soñada

México atraviesa uno de los momentos más brillants de su historia mundialista. La selección dirigida por Javier Aguirre completó una fase de grupos perfecta, liderando el Grupo A sin encajar un solo gol y certificando su candidatura con un sólido 2-0 ante Ecuador. El país vive una ola de entusiasmo que se refleja en las palabras de Hugo Sánchez, símbolo del fútbol mexicano y voz autorizada para medir el impacto del Tri.

El exdelantero del Real Madrid destacó la magnitud del rendimiento: "No se había jugado una primera serie tan buena y sin recibir ningún gol. Es agradable saber que el nivel futbolístico actual es bastante alto", afirmó en El Larguero.

España candidata

Al hablar de favoritos, Hugo Sánchez señaló dos nombres propios: Kylian Mbappé como aspirante al título de máximo goleador y España como una de las selecciones con más opciones de levantar el trofeo. "Mbappé es el favorito porque se piensa que Francia va a llegar lejos, como España también", explicó.

Sobre el equipo de Luis de la Fuente, el mexicano considera que el tropiezo inicial fue solo un accidente: "Si borramos el primer partido, la motivación del triunfo confirmó que España sigue siendo una de las fuertes candidatas".

Y, llevado por la ilusión, reveló su final soñada: México-España, un duelo que, según él, sería tan emocionante como difícil de alcanzar.

Julián Álvarez

La entrevista también abordó el futuro de Julián Álvarez, relacionado con el Barcelona. Hugo Sánchez defendió la ambición del delantero argentino y recordó su propia experiencia como futbolista: "Lo que queremos es estar en un equipo donde se consigan cosas importantes y grandes".

El exjugador subrayó que la decisión de Julián marcará su carrera: "Si dice que su sueño es jugar en el Barça, no suena bien decir que al Real Madrid le encantaría contratarle. En el Madrid juegan los mejores jugadores del mundo y Julián es uno de ellos".