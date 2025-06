"Hoy nos faltaba un jugador muy importante que es Raphinha"

Raphinha ha sido el mejor futbolista brasileño de esta temporada y uno de los más determinantes del planeta. Sus registros ofensivos, de goles y asistencias, son propios de un ganador del Balón de Oro. El Barça de Hansi Flick lo ha disfrutado y lo ha exprimido al máximo, pero no pudo hacer lo mismo Carlo Ancelotti en su debut como seleccionador brasileño.

Resulta que el extremo gaúcho vio una tarjeta amarilla en su último partido con Brasil, en marzo, en la batalla de Buenos Aires en la que la campeona del mundo le infligió un severo correctivo a la 'Canarinha': 4-1.

Ahora, tuvo que cumplir un partido de suspensión y no pudo actuar esta última madrugada en Guayaquil, en el empate sin goles (0-0) entre Ecuador y su selección.

Al término del encuentro, Ancelotti, que dio por bueno el punto logrado, se acordó del blaugrana en su comparecencia ante los medios de comunicación. "Nos faltó un poco de juego de ataque. Tenemos margen de mejora en nuestra parte ofensiva, seguro que el próximo encuentro, en casa contra Paraguay, será un partido distinto. Habrá más ritmo, más movilidad y más intensidad... todo esto lo veremos en São Paulo. Además, hoy nos faltaba un jugador muy importante para el equipo, que es Raphinha", apuntó.

"Ecuador ha defendido bien y no era fácil encontrar espacio entre líneas. No quiero poner excusas, pero no era fácil jugar en un campo con estas condiciones; con este césped, era mucho más difícil poder hacer un juego combinativo. Pero hemos tenido dos oportunidades, una con Vinicius y otra con Casemiro, para haber ganado", añadió.

Carletto salió satisfecho del balance defensivo de Brasil por no haber concedido prácticamente ninguna oportunidad al equipo de Sebastián Beccacece y considera que la evolución natural de cara al próximo encuentro ante los guaraníes es que su equipo genere mucho más volumen de juego. Raphinha tiene un lugar garantizado en el once inicial contra Paraguay, muy probablemente en lugar de Estevão, la 'joya' del Palmeiras que ya está vendida al Chelsea.

El discurso positivo de Ancelotti coincide con el del vestuario. Vinicius, que recibió los elogios de su técnico a pesar de su partido discreto, defendió al italiano. "Aún no ha tenido tiempo de implementar su plan. Creo que el equipo, la 'torcida' y todos tenemos que estar juntos, porque el Mundial está muy cerca", afirmó el jugador del Madrid, que se mostró entusiasmado por tener a su extécnico ahora en la selección. "Estoy muy feliz de que esté aquí, porque, como ya he dicho, es el mejor entrenador con el que he trabajado", sentenció.

Una de las novedades de la Seleçao, Casemiro, también lanzó un mensaje muy optimista. "Llevamos solo tres días con Ancelotti, la dinámica es buena y el ambiente es excelente", dijo.

"Claro que queríamos la victoria, pero ellos venían de jugar bien y llevan más tiempo juntos. Hoy tuvimos un sistema defensivo sólido en el que concedimos muy poco. El próximo paso es dominar el juego", indicó el ahora futbolista del Manchester United.