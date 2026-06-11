La 'Hormiga' González ya es una realidad: así fue su debut en el Mundial

No fue el debut más brillante ni el más emocionante. Pero dio inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia, amigas y amigos. México y Sudáfrica reeditaron el partido inaugural del Mundial 2010 y no, no se festejó un gol a la altura del anotado por Siphiwe Tshabalala hace dieciséis años, pero el Estadio Azteca vibró con el estreno de El Tri en la cita mundialista.

Los chicos del Vasco Aguirre cumplieron con su cometido y derrotaron a los 'Bafana Bafana' en un encuentro que se convirtió en un trámite para la anfitriona. Quiñones y Raúl Jiménez lideraron el triunfo azteca en un choque marcado por las expulsiones de Sithole, Zwane y César Montes. Sí, hasta tres rojas directas mostró Sampaio.

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven de El Tri en jugar una Copa del Mundo con 17 años y 240 días. Si hubiese marcado, habría superado al mismísimo Pelé como el goleador más precoz de la historia de los Mundiales. Pero no pudo ser. Saltó al césped en el 65' y apenas pudo brillar en un partido que se tornó más bronco de lo esperado.

Emocionado

También debutó en la cita futbolística más importante del planeta Armando González, más y mejor conocido como La 'Hormiga'. Su irrupción goleadora en Chivas no pasó desapercibida a los ojos de un Javier Aguirre que lo llamó en noviembre y, pese a que su inclusión fue gradual, en febrero celebró su primera diana en un amistoso frente a Islandia. "Tiene una proyección natural. Va a dar muchas alegrías a nuestro fútbol", vaticinó el seleccionador de El Tri.

El ariete de 23 años tiene como referente al Chicharito, con quien compartió vestidor en la segunda etapa del histórico delantero en Chivas, y vivió el momento más importante de su corta y prometedora carrera: el debut en una Copa del Mundo. Coreó el himno nacional entre lágrimas y se sumó al partido en el minuto 75.

Cumplió su sueño. Entró en el lugar del goleador Raúl Jiménez y la grada del Estadio Azteca lo recibió con aplausos y ovaciones. Se ha ganado el cariño y reconocimiento del fútbol mexicano gracias a su desempeño y potencial.

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Aunque saltó al césped con el encuentro prácticamente decidido y con su equipo en superioridad numérica, el nacido en Celaya no bajó el ritmo: trabajó en la presión y trató de encontrar espacios en el área para ofrecerse a sus compañeros.