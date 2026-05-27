Horas decisivas: Neymar Jr. se juega su futuro en el Mundial

Llegó la hora de la verdad y el examen decisivo para Neymar Jr., que dictaminará si tiene condiciones clínicas y físicas para estar en el Mundial 2026. El '10' es el único internacional brasileño que se ha concentrado estando lesionado.

En las próximas horas pasará el primer reconocimiento por parte de los galenos de la Canarinha y del equipo de preparación física, que tendrán que determinar si el delantero del Santos estará apto para afrontar la cuarta Copa del Mundo de su carrera.

Ancelotti decidirá el futuro de Neymar Jr. / X

Este miércoles arrancó la preparación de Brasil, que se concentró en la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tiene en la localidad de Teresópolis, en el estado de Río de Janeiro. Allí permanecerán hasta el sábado, cuando se desplazarán a Río de Janeiro.

El domingo hay programado el primer amistoso, en Maracaná, contra Panamá, un partido que servirá para despedirse de la 'torcida' antes de tomar rumbo hacia los Estados Unidos.

En Teresópolis están todos los internacionales excepto el trío que disputará este sábado la final de la Champions League: Marquinhos (PSG) y la 'dupla' Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli (Arsenal).

Ney en el centro del debate

Todas las miradas están focalizadas en Neymar Jr., no porque haya sido convocado por primera vez desde que Ancelotti cogió las riendas de la pentacampeona mundial, sino por estar de baja.

Se ha perdido los tres últimos partidos con el Santos. Su última aparición se remonta al domingo 17, cuando su equipo fue vapuleado por el Coritiba (0-3), en partido disputado en la Neo Química Arena, el feudo del Corinthians, y correspondiente al Brasileirão 2026. Allí sufrió un hematoma en la zona de los gemelos de su pierna derecha.

Neymar Jr. con una de sus hijas durante su período de baja / GUILHERME DIONIZIO

Al día siguiente pasó por exámenes de imagen. El percance no fue ningún impedimento para que Carlo Ancelotti lo incluyera en la lista definitiva de los 27 elegidos, donde acabó quedándose fuera João Pedro, el delantero que ha marcado 20 goles en su primera temporada en el Chelsea y que está en la agenda de refuerzos del Barça.

Desde entonces, todo ha sido un misterio con relación al verdadero estado físico de Ney. Según varios medios de comunicación brasileños, el último de ellos el canal TNT Sports Brasil, la lesión sería más grave de lo esperado, lo que podría comprometer su futuro inmediato.

La posibilidad de su desconvocatoria sobrevuela el entorno de la Seleção. Se da por hecho que no solo se perderá el amistoso contra Panamá, sino que tampoco podría participar en el último encuentro de preparación de Brasil antes de debutar el día 13 contra Marruecos, programado para el 6 de junio en Cleveland (Estados Unidos).

Neymar con Rodrygo esta última madrugada en la Vila Belmiro / Insgram

El futbolista ha ido publicando vídeos trabajando en el gimnasio y echó balones fuera esta última noche cuando le preguntaron en el estadio de Vila Belmiro cómo se encontraba. Ney siguió desde un palco el triunfo de su equipo (3-0) contra el Deportivo Cuenca, que cerraba la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estuvo acompañado por el exsantista Rodrygo Goes, que está de baja y se pierde el Mundial tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido de Liga en el Bernabéu contra el Getafe a principios de marzo.

"Estoy bien, estoy bien... ¿de qué problema hablas?", dijo Neymar sin demasiadas ganas de hablar con los periodistas. Hoy, quienes hablarán internamente serán los médicos de la Seleção.

En Brasil ya hay quien compara la situación con la que vivió Romário en 1998. Entonces, Zagallo no tuvo paciencia y lo desconvocó, aunque el Baixinho hubiera podido disputar la fase final del Mundial, donde Brasil, vigente campeona, acabó perdiendo la final contra Francia (0-3).