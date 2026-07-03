España - Portugal, en octavos: ¿Cuándo y dónde se juega?

El Mundial 2026 ya tiene uno de sus platos fuertes. España y Portugal se verán las caras en los octavos de final en un duelo ibérico inédito en una Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente selló su billete tras golear a Austria (3-0) en Los Ángeles, en su mejor partido del torneo, mientras que los de Roberto Martínez eliminaron a la Croacia de Modric en Toronto.

CUÁNDO SE JUEGA EL ESPAÑA - PORTUGAL

El partido de octavos de final se disputará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española), las 14:00 hora local en Estados Unidos.

DÓNDE SE JUEGA: EL ESTADIO

El escenario será el Dallas Stadium (AT&T Stadium, en Arlington, Texas), uno de los recintos más espectaculares del Mundial, con capacidad para más de 90.000 espectadores y sede también de una de las semifinales del torneo.

QUÉ SE JUEGAN

El ganador del España - Portugal avanzará a los cuartos de final, que se disputarán en Los Ángeles, donde espera el vencedor del cruce entre Bélgica y Estados Unidos. Para La Roja, además, es la oportunidad de tomarse la revancha ibérica y confirmar su condición de favorita; para Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, cada partido puede ser el último de su sexto y último Mundial.

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DÓNDE VER

El partido se podrá ver en abierto en La1 de Televisión Española y también a través de Movistar y DAZN