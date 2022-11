Horario y dónde ver por TV el Países Bajos - Qatar del Mundial de Qatar 2022

A qué hora se juega y dónde ver por televisión hoy el partido entre Países Bajos y Qatar del Mundial de Fútbol Países Bajos y Ecuador se juegan el liderato del grupo A en esta última jornada ya que están empatados a puntos

Países Bajos y Qatar vivirán el próximo martes 29 de noviembre un encuentro para abrir la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Ambos combinados nacionales pertenecen al grupo A.

Países Bajos se encuentra primera de grupo gracias al diferencial de goles. Ahora bien, el combinado 'Oranje' dirigido por Louis Van Gaal se mantiene en una lucha abierta constante por hacerse con el liderato completo del grupo. Esta jornada final de la fase de grupos será totalmente decisiva para decidir qué selección pasa a la siguiente fase como primera de grupo. Se encuentra empatado a 4 puntos con Ecuador contando con una victoria y un empate.

Por su parte, Qatar no puede decir lo mismo. El conjunto del Golfo Pérsico no ha tenido posibilidad de hacer nada contra ninguno de sus rivales. Por este motivo, cayó eliminado ya en la jornada anterior y no se juega nada. Entre los resultados, destaca el 0-2 frente a Ecuador y el 1-3 frente a Senegal.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS - QATAR DEL MUNDIAL 2022

El choque entre Países Bajos y Qatar se disputará el martes 29 de noviembre a las 16:00 horas (CET) de la mañana.

Tenemos todo un abanico de posibilidades para seguir el cruce. El encargado de la retransmisión será Gol Mundial, por lo que podremos seguirlo a través de su plataforma, así como a través de Movistar+ o LaLiga TV si estamos suscritos al plan de Gol Mundial.

En Sport podrás estar al tanto de todas las noticias relacionadas con el encuentro, así como las mejores crónicas y las narraciones en directo.