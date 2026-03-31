A qué hora y dónde ver el Bosnia - Italia hoy de la repesca del Mundial 2026 por TV, online y en directo

Una racha de 12 años sin jugar la Copa del Mundo es la que romperá Italia o Bosnia y Herzegovina esta noche cuando se enfrenten por uno de los últimos seis billetes para el Mundial 2026 que quedan en juego.

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, falló por tercera ocasión consecutiva en clasificarse de manera directa, pero con una victoria (2-0) sobre Irlanda del Norte en los play-offs europeos logró mantener viva la posibilidad de volver a un Mundial.

Del otro lado, Bosnia y Herzegovina sufrió más de la cuenta y tras empatar en el tiempo regular (1-1) superó a Gales en la tanda de penales (2-4) para avanzar a este juego final.

Kerim Alajbegovic celebra la victoria de Bosnia y Herzegovina en los playoffs eliminatorios del Mundial / EFE

La balanza histórica se inclina para Italia, que ha ganado cuatro de las cinco veces que estas selecciones se han enfrentado; la única vez que no lo hizo, el partido terminó en un empate.

Horario del Bosnia - Italia de la repesca del Mundial 2026

El partido se jugará en el Bilino Polje de Zenica, en Bosnia y Herzegovina, con capacidad para 15.600 espectadores, que verán rodar el balón a partir de las 20:45 horas (CET).

Pese a jugar en casa, la selección bosnia tendrá las gradas al 80% de capacidad, pues entrará en efecto una sanción impuesta por la FIFA debido a "discriminación y actitud racista, uso de fuegos artificiales u otros objetos que causaron problemas durante los himnos nacionales y falta de orden en o alrededor del estadio", el pasado mes de enero.

Dónde ver el Bosnia - Italia en directo y por TV en España

En España, el partido Bosnia y Herzegovina-Italia en las eliminatorias del Mundial se podrá ver a través de la plataforma UEFA TV, que transmitirá también los otros tres partidos de las eliminatorias europeas.

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