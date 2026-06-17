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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Uzbekistán - Colombia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Uzbekistán y Colombia se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final

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Ronald Goncalves

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Uzbekistán y Colombia se enfrentan hoy jueves 18 de junio en el Arrowhead Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Uzkekistán - Colombia y dónde ver el partido en España.

Después de siete intentos fallidos, los lobos blancos se convierten en la primera selección de Asia Central en lograr una clasificación a la cita mundialista, haciendo historia para un país cuya selección de fútbol apenas surge en 1992, pero que ha logrado distinguirse regionalmente gracias a títulos como la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 1994 y la Copa de Naciones CAFA de 2025.

No obstante, el escenario del Mundial les es ajeno a los dirigidos por el legendario Fabio Cannavaro, quien lidera el proyecto desde 2025 y asegura estar listo para hacer historia, sobre todo tras los encuentros de preparación que tuvieron contra Países Bajos (derrota 2 a 1) y Canadá (derrota 2 a 0).

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Contrariamente, Colombia se erige como una de las selecciones sorpresa de la competición, habiendo logrado un respetable tercer lugar en las eliminatorias CONMEBOL por encima de selecciones históricas de la talla de Uruguay y Brasil, y sumando un desempeño positivo en sus amistosos previos (con victorias consecutivas frente a Costa Rica y Jordania, al igual que una derrota ante Francia).

Del mismo modo, Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que lleva la selección tricolor desde 2022, hizo extensiva su felicidad por estar en esta nueva edición de la Copa del Mundo. "La verdad, muy feliz de estar acá con todo el grupo, muy agradecido con Dios que nos permite estar acá y también con la gente que nos despidió de la mejor manera el otro día en Bogotá”, compartió.

“He aprendido mucho de José [Pékerman] y de toda la experiencia que ha tenido, tanto en la Selección Argentina como jugador y como entrenador, como acá en los dos mundiales en que participamos con José. Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, finalizó.

HORARIO DEL UZBEKISTÁN - COLOMBIA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del miércoles 17 de junio al jueves 18 de junio a las 04:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL UZBEKISTÁN - COLOMBIA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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