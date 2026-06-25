A qué hora es el Túnez - Países Bajos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Túnez y Países Bajos se dan cita en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, en la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio para enfrentarse en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo entre ambos cerrará su participación en el Grupo F, donde la selección holandesa busca pasar como primera de grupo ante un equipo tunecino ya eliminado.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega a esta última jornada con la clasificación a la siguiente ronda muy encarrilada, pero todavía con el liderato del grupo en juego. Dependerán de lo que ocurra en el Japón - Suecia, que se disputa a la misma hora, en una pelea directa por acabar en lo más alto y conseguir un cruce más favorable en los dieciseisavos de final. El duelo directo entre ambos terminó en empate, así que la diferencia de goles será crucial para avanzar a las eliminatorias como cabeza de grupo.

Muy diferente es la situación de Túnez, que afronta el partido ya eliminado después de perder sus dos primeros encuentros de la fase de grupos. El combinado africano, sin opciones de acceder a la siguiente ronda, buscará despedirse del Mundial con una buena imagen ante una de las selecciones más potentes de toda la Copa del Mundo.

La clasificación del grupo F del Mundial 2026

¿A qué hora es el Túnez - Países Bajos del Mundial 2026?

El partido entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio a la 01:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Túnez - Países Bajos del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Túnez y Países Bajos de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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