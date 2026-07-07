A qué hora es el Suiza - Colombia hoy y dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Suiza y Colombia se enfrentan hoy martes 7 de julio en el BC Place en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Suiza - Colombia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los comandados por Murat Yakin se presentan nuevamente en esta instancia de la competición por cuarta edición consecutiva, soñando precisamente con avanzar e igualar su mejor marca mundialista en la historia, los cuartos de final, que data de mediados del siglo pasado.

Con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndyoye, los suizos fueron letales contra Argelia en los dieciseisavos, siendo que sus adversarios tuvieron más la posesión, hicieron más pases y disfrutaron de una mayor precisión, pero lograron menos remates tanto en general como dirigidos al arco.

“Seguimos muy de cerca el partido entre Colombia y Ghana y nos complace que ya se haya definido a nuestro próximo rival. Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”, reconoció Yakin.

“Como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo. En un partido de octavos de final, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. Estamos ilusionados con este reto. El ambiente en el estadio será fantástico”, finalizó.

De igual manera, el seleccionado de Nestor Lorenzo encuentra en los cuartos de final su techo histórico dentro de la Copa del Mundo, pero ha mostrado un nivel de calidad superlativo que lleva a pensar que, con amplias probabilidades, pueden llegar a superar su récord establecido en Brasil 2014.

“Significa mucho porque este es un torneo difícil, distintas temperaturas, horarios, viajes y una logística diferente para cada partido”, declaró el enrenador argentino tras la victoria sobre Ghana. “Hicieron un partidazo los muchachos, el juego nos llevó a esto, los rivales son ordenados, si bien defienden muy bien cuando atacan salen a las bandas y nos complicaron, pero pudimos rematarlo 6 o 7 veces y no pudimos”, añadió.

Las esperanzas de los colombianos aumentan a medida que avanza la competición, especialmente a razón del nivel de juego mostrado, aunque Lorenzo quiere mantener las expectativas comedidas. "Yo no quiero hacer promesas, porque la única promesa que puedo dar es que prometo dar lo mejor de mí y que el equipo va a dar lo mejor de ellos. Después, Dios dirá. Por eso digo de ir partido a partido", afirmó.

Y, finalmente, consideró: "Ojalá sea el mejor momento de la Selección Colombia y hagamos el mejor Mundial de la Selección Colombia en los Mundiales, que ese sería nuestro objetivo máximo".

HORARIO DEL SUIZA - COLOMBIA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy martes 7 de julio a las 22:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SUIZA - COLOMBIA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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