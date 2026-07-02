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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Suiza - Argelia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Suiza y Argelia se enfrentan con motivo de los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Suiza logró superar la fase de grupos sin perder ante ninguno de sus contrincantes

Suiza logró superar la fase de grupos sin perder ante ninguno de sus contrincantes / Telediario Costa Rica

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Suiza y Argelia se enfrentan hoy viernes 3 de julio en el BC Place en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Suiza - Argelia y dónde ver el partido en España.

El seleccionado de Murat Yakin logró dar el paso hacia la fase de eliminación directa luego de una pulcra primera etapa de la competición. Pese a empatar en su debut contra Qatar, los suizos hilaron dos victorias consecutivas (Bosnia y Herzegovina y Canadá), manteniéndose como una de las pocas escuadras aún invictas en el Mundial.

A principios de la competencia, el entrenador ya se mostraba plenamente seguro de la calidad de su plantilla, rememorando sus últimas disputas con naciones como Italia y Alemania, y su desempeño ha terminado respaldando la confianza inicial.

Sin embargo, ahora enfrentan a una Argelia a la que nunca han rivalizado en el terreno de juego y que solo ha perdido dos partidos en sus últimas 11 disputas, por lo que un exceso de tranquilidad puede terminar siendo mortal en un período tan subito como esta.

Argelia presenta una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina

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Los de Vladimir Petković, en cambio, dependieron de ser uno de los mejores terceros para poder permanecer dentro de la competencia; un resultado que les terminó beneficiando pues, de haber ganado a Austria, les hubiese tocado enfrentar a un adversario aún más temible: España.

En cualquier caso, ese último punto, sumado a los tres logrados contra Jordania, fue suficiente para garantizar la continuación de los guerreros del desierto en la Copa del Mundo, quienes buscan superar su récord de Brasil 2014, donde cayeron en octavos de final.

No obstante, Suiza les mejora el positivo récord reciente al haber sufrido una única derrota en sus últimas 16 participaciones futbolísticas, de manera que será una ardua contienda para ambos combinados nacionales.

HORARIO DEL SUIZA - ARGELIA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Suiza y Argelia, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del jueves 2 de julio al viernes 3 de julio a las 05:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SUIZA - ARGELIA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Suiza y Argelia se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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