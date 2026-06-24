A qué hora es el República Checa - México y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

República Checa y México se enfrentan hoy jueves 25 de junio en el Estadio Banorte en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el República Checa - México y dónde ver el partido en España.

Así, pues, luego de debutar con una derrota ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica, el combinado checo tiene la obligación de buscar su primera victoria contra uno de los locales en aras de permanecer con vida en el torneo, pues su puntaje actual no anticipa buenas proyecciones para clasificarse como mejor tercero.

Las probabilidades están en el aire, pero el seleccionador Miroslav Koubek se muestra confiado. “Estoy convencido de que todavía vamos a pelear por la clasificación. No todavía, sino seguro”, declaró tras quedar tablas con el combinado sudafricano, de manera que no hay que darlos por vencido.

Además, México se presenta como la primera selección clasificada hacia la fase de eliminación directa con su primer lugar asegurado al ya haber vencido a Corea del Sur, de manera que pueden rotar a los jugadores titulares y permitirles descansar de cara a los dieciseisavos.

Jugadores como Johan Vásquez, Erik Lira y Jesus Gallardo, tres figuras fundamentales en la escuadra de Javier Aguirre, podrían ser los implicados en la rotación para coger aliento, mientras que el seleccionador daría paso a jugadores como Guillermo "Memo" Ochoa y Mateo Chávez para que vean minutos y así descansar a las claves de la plantilla.

HORARIO DEL REPÚBLICA CHECA - MÉXICO DEL MUNDIAL 2026

El partido entre República Checa y México, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REPÚBLICA CHECA - MÉXICO DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre República Checa y México se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain.

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