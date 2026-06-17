A qué hora es el Portugal - RD Congo y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Portugal y República Democrática del Congo se dan cita en el Houston Stadium, de Estados Unidos, este miércoles 17 de junio con motivo de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido entre ambos servirá para abrir el grupo K, en el que también aparecen Colombia y Uzbekistán, y marcará el estreno de una de las selecciones llamadas a estar en las rondas finales del torneo.

Será uno de los duelos más atractivos de la jornada mundialista. Portugal llega al torneo con el cartel de favorita del grupo y con una generación cargada de talento, experiencia y grandes nombres. Cristiano Ronaldo sigue siendo la gran referencia mediática, pero también con futbolistas de primer nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao o Nuno Mendes, piezas clave para intentar dar un golpe de autoridad desde el debut. Roberto Martínez debe encajar todas sus piezas si quiere llevar al éxito a su equipo.

Roberto Martínez y Bernardo Silva, selecionador y jugador de Portugal. / AGENCIAS

Se enfrentarán en su primer partido a República Democrática del Congo, que regresa al escaparate mundial con el objetivo de competir de tú a tú ante una de las selecciones europeas más potentes. Hay poca presión en los hombros de los jugadores congolenses, aunque el combinado africano sabe que cada punto puede ser decisivo en un grupo exigente y buscará hacer daño a Portugal desde la intensidad, el físico y la velocidad en campo abierto.

Puntuar ante los lusos supondría un primer paso enorme para llegar con opciones a los siguientes compromisos del grupo K, donde también están Colombia y Uzbekistán.

¿A qué hora es el Portugal - RD Congo del Mundial 2026?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy miércoles 17 de junio a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Portugal - RD Congo del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Portugal y República Democrática del Congo de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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