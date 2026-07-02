A qué hora es el Portugal - Croacia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Portugal y Croacia se dan cita en la madrugada de este jueves 2 al viernes 3 de julio para disputar uno de los grandes partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo entre ambas selecciones decidirá qué equipo sigue adelante en las rondas eliminatorias y mantiene vivo el sueño de pelear por el título.

La selección portuguesa afronta la eliminatoria con el objetivo de confirmar su condición de una de las candidatas a llegar lejos en el torneo. Después de superar la fase de grupos con ciertos apuros pero como primera de grupo, Portugal se mide a un rival siempre competitivo y con mucha experiencia en grandes citas en un cruce que no permite margen de error. Una derrota implica quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Croacia, por su parte, vuelve a presentarse en una fase decisiva del Mundial con la intención de prolongar su trayectoria en la competición. El combinado balcánico ha demostrado en los últimos años que sabe competir como pocos en escenarios de máxima exigencia y buscará dar un golpe sobre la mesa ante una de las selecciones más potentes del campeonato. Se enfrentan a una de las favoritas, Portugal, pero con la esperanza de luchar de tú a tú y valer su experiencia en este torneo.

Portugal se enfrenta a Croacia en el Mundial 2026 / EFE

El ganador del Portugal - Croacia avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá al vencedor del España - Austria, partido que se disputará en el turno anterior del duelo entre croatas y portugueses.

¿A qué hora es el Portugal - Croacia del Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Croacia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del jueves 2 al viernes 3 de julio a la 01:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Portugal - Croacia del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Portugal y Croacia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá a cargo de DAZN Mundial.

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