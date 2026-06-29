Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialBrasil - JapónOliseCasadóAlemania - ParaguayPróximo partido EspañaSorteo calendario LaLigaSimeone JuliánPartidos Wimbledon hoyDónde ver WimbledonFichajes Real MadridMercado Fichajes hoyVan AstenMundial directoChris BumsteadSara CarboneroIker CasillasRafa NadalBandera EspañaJubiladosCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Calendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

A qué hora es el Países Bajos - Marruecos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Países Bajos y Marruecos se enfrentan con motivo de los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Simula el Mundial 2026 hasta la final

Países Bajos logró dos victorias y un empate durante la fase de grupos

Países Bajos logró dos victorias y un empate durante la fase de grupos / dsports

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Países Bajos y Marruecos se enfrentan hoy martes 30 de junio en el Estadio BBVA en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Países Bajos - Marruecos y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Ronald Koeman se presentan luego de quedar en el primer lugar del Grupo F, donde aunaron dos victorias y un empate que le permitieron permanecer como una de las pocas selecciones del torneo que aún no han experimentado la derrota.

"Este es un gran partido, pero se está jugando demasiado pronto porque ambos equipos merecen llegar más lejos que en esta ronda", reconoció el entrenador neerlandés, quien recuerda a la perfección el desempeño del combinado africano en la última Copa del Mundo.

"Este choque es muy importante entre dos equipos que aspiran a llegar lo más lejos posible en el Mundial. Un partido como este en dieciseisavos de final es un poco pronto. Sin embargo, esa es la realidad. Creo que será un partido muy emocionante y jugaremos al ataque", declaró.

Ibrahim Afellay, exjugador del Barça, desata la polémica en Países Bajos: "Mi corazón está con Marruecos"

Ibrahim Afellay, exjugador del Barça, desata la polémica en Países Bajos: "Mi corazón está con Marruecos"

Por su parte, Marruecos asimismo logró un par de conquistas y un empate, pero la diferencia de goles le hizo quedar debajo de Brasil, quien se quedó con el liderato del Grupo C y que, por lo tanto, condujo a los marroquíes a toparse por cuarta vez en su historia a Países Bajos, cuyo último registro oficial en un Mundial se remonta a 1994, donde los europeos se impusieron.

"No me importa contra quién juguemos. Estaremos preparados", decía Mohamed Ouahbi antes de saber que la Naranja Mecánica sería su adversaria, y lo reforzó en las últimas horas al afirmar que "vamos a mantener lo que sabemos hacer bien y adaptándonos, por supuesto, a lo que Países Bajos pueda plantearnos como problema".

"Nosotros también respetamos a Países Bajos. Es una gran nación, una gran nación de fútbol. Estoy bien situado para conocerlos. Así que va a ser un gran partido y lo esperamos realmente pues ya vivimos uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo contra Brasil. Marruecos-Brasil, creo que mañana viviremos otro", finalizó.

HORARIO DEL PAÍSES BAJOS - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del lunes 29 de junio al martes 30 de junio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Países Bajos y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada del Mundial 2026 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

Añádenos en Google