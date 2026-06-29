A qué hora es el Países Bajos - Marruecos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Países Bajos y Marruecos se enfrentan hoy martes 30 de junio en el Estadio BBVA en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Países Bajos - Marruecos y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Ronald Koeman se presentan luego de quedar en el primer lugar del Grupo F, donde aunaron dos victorias y un empate que le permitieron permanecer como una de las pocas selecciones del torneo que aún no han experimentado la derrota.

"Este es un gran partido, pero se está jugando demasiado pronto porque ambos equipos merecen llegar más lejos que en esta ronda", reconoció el entrenador neerlandés, quien recuerda a la perfección el desempeño del combinado africano en la última Copa del Mundo.

"Este choque es muy importante entre dos equipos que aspiran a llegar lo más lejos posible en el Mundial. Un partido como este en dieciseisavos de final es un poco pronto. Sin embargo, esa es la realidad. Creo que será un partido muy emocionante y jugaremos al ataque", declaró.

Por su parte, Marruecos asimismo logró un par de conquistas y un empate, pero la diferencia de goles le hizo quedar debajo de Brasil, quien se quedó con el liderato del Grupo C y que, por lo tanto, condujo a los marroquíes a toparse por cuarta vez en su historia a Países Bajos, cuyo último registro oficial en un Mundial se remonta a 1994, donde los europeos se impusieron.

"No me importa contra quién juguemos. Estaremos preparados", decía Mohamed Ouahbi antes de saber que la Naranja Mecánica sería su adversaria, y lo reforzó en las últimas horas al afirmar que "vamos a mantener lo que sabemos hacer bien y adaptándonos, por supuesto, a lo que Países Bajos pueda plantearnos como problema".

"Nosotros también respetamos a Países Bajos. Es una gran nación, una gran nación de fútbol. Estoy bien situado para conocerlos. Así que va a ser un gran partido y lo esperamos realmente pues ya vivimos uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo contra Brasil. Marruecos-Brasil, creo que mañana viviremos otro", finalizó.

HORARIO DEL PAÍSES BAJOS - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del lunes 29 de junio al martes 30 de junio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Países Bajos y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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