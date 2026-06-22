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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Noruega - Senegal y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Noruega y Senegal se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final

Noruega goleó en su debut mundialista con un gran Erling Haaland

Noruega goleó en su debut mundialista con un gran Erling Haaland / RTVE.es

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Noruega y Senegal se enfrentan hoy martes 23 de junio en el AT&T Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Noruega - Senegal y dónde ver el partido en España.

Así, pues, Erling Haaland lideró a la selección escandinava a lograr sus primeros tres puntos de la fase de grupos, anotando dos tantos junto a Ostigard y Hussein en propia puerta para afianzar uno de los mejores debuts de toda la competición.

Posicionándose incluso por encima de Francia, los de Ståle Solbakken aspiran a sentenciar su clasificación hacia la próxima etapa del Mundial al imponerse frente a Senegal, sobre todo de cara a no depender del resultado que surja de su enfrentamiento en la tercera fecha contra los subcampeones del mundo.

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Contrariamente, el seleccionado africano cayó ante los galos en su primera aparición de la competencia, obligándolos consecuentemente a sacar un resultado favorable contra Noruega de cara a aspirar, en el peor de los casos, a clasificarse como uno de los mejores terceros del evento.

Los senegaleses tuvieron oportunidades de superar a sus adversarios europeos, un hecho que lamenta el entrenador Pape Thiaw pero que, últimamente, no roba su sueño. "Nuestros jugadores son competitivos. Quedan dos partidos; este ya terminó. Debemos mirar adelante y sumar seis puntos", afirmó.

HORARIO DEL NORUEGA - SENEGAL DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Noruega y Senegal, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del lunes 22 al martes 23 de junio a las 02:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NORUEGA - SENEGAL DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Noruega y Senegal se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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