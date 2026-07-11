A qué hora es el Noruega - Inglaterra hoy y dónde ver los cuartos del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Noruega e Inglaterra se enfrentan hoy sábado 11 de julio en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Noruega - Inglaterra y dónde ver el partido en España.

Después de una ajustada victoria contra Costa de Marfil en los dieciseisavos, el combinado de Ståle Solbakken se enfrentó a la pentacampeona Brasil y, pese a lo trabado del enfrentamiento y un penal que Nyland excepcionalmente atajó a Bruno Gimarães, logró superarla con un doblete de Erling Haaland.

El renombrado delantero escandinavo ya suma siete dianas en la actual edición de la Copa del Mundo, y junto a jugadores de la calidad de Martin Ødegaard, está haciendo dudar las proyecciones de todos los fanáticos del fútbol de cara a su venidero enfrentamiento contra los ingleses.

"Todos los noruegos pueden disfrutar plenamente de esta victoria. El partido fue un verdadero drama, podría haber terminado de muchas maneras. Pero tácticamente estuvimos a un alto nivel", declaró el técnico luego de la conquista. "Jugamos como si fuéramos el Manchester City y ellos el Real Madrid. Brasil se replegó y recurrió a los contraataques, y tuvimos que agotarlos. Eso es lo que mejor sabemos hacer", añadió.

Por su parte, los leones de Thomas Tuchel también avanzaron de ronda pidiendo la hora tras luchar con mucho pundonor, siendo que enfrentaron los últimos 30 minutos del partido contra México con un hombre menos aunque con una irreversible ventaja en el marcador tras un doblete de Jude Bellingham y un penalti de Harry Kane.

En consecuencia, el entrenador alemán resaltó: "Nunca se sintió como un partido de Octavos de Final, se sintió como si estuviéramos en una Final o algo así. Porque este último momento en el que el árbitro toma el silbato y anuncia el final, después de jugar 40-50 minutos en la altura con 10 jugadores, contra el equipo local, contra un equipo mexicano muy fuerte, fue como un momento de alegría poder conseguir el resultado al final".

"Vamos paso a paso, no hay otra forma, estoy de acuerdo, estamos contentos de ganar en este estadio, así hicimos las paces, como ya lo dije le quitamos el récord a México en este estadio, sabemos lo que cuesta vencer a México en el Azteca en un Mundial, sabemos lo que cuesta hacerle un gol a un equipo que no había recibido goles. No estamos pensando en semifinales", concluyó.

HORARIO DEL NORUEGA - INGLATERRA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy sábado 11 de julio a las 23:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NORUEGA - INGLATERRA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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