A qué hora es el Noruega - Francia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Noruega y Francia se dan cita en el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos, hoy viernes 26 de junio para enfrentarse en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo entre ambas selecciones cerrará su participación en el Grupo I, un duelo directo para pasar como primera de grupo a las rondas eliminatorias, pues ambas selecciones dependen de sí mismas para terminar en cabeza.

El cuadro francés, dirigido por Didier Deschamps, ha confirmado su condición de favorita este inicio de Mundial. A falta de sumar un empate o una victoria para pasar como primera de grupo, el equipo liderado por Kylian Mbappé lo tiene todo a su favor para acceder a los dieciseisavos por la puerta grande.

Erling Haaland, goleador ante Irak / EUP

Se medirán en la tercera y última jornada a una Noruega que afronta el encuentro con su clasificación sellada, pero con la oportunidad única de pasar como primera de grupo contra Francia. La selección escandinava llega a esta última jornada con opciones de ser cabeza de grupo, aunque sabe que eso depende de ganar a Francia, pues un empate entre ambas selecciones -empatadas a 6 puntos- favorecería al cuadro galo, con mayor diferencia de goles.

La clasificación del grupo I del Mundial 2026

¿A qué hora es el Noruega - Francia del Mundial 2026?

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy viernes 26 de junio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Noruega - Francia del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Noruega y Francia de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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