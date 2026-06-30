A qué hora es el México - Ecuador y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

México y Ecuador se enfrentan hoy miércoles 1 de julio en el Estadio Banorte en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el México - Ecuador y dónde ver el partido en España.

Tras haberle ganado a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, la selección de Javier Aguirre se ha consagrado en la historia de los Mundiales al lograr un pleno de victorias en la fase de grupos, una hazaña que, en esta edición, solo alcanzaron los dos protagonistas de la última final de la competición: Argentina y Francia.

"Te diría que nosotros estamos muy conscientes de que al final lo importantes ganar, ojalá se juegue bien y se gane, sería aún mejor, pero estos torneos empiezan en la fase de eliminación. Las estadísticas ahí van quedando, el ir logrando cosas, porque lo importante es lo que sigue, mañana ya se olvida esto, espero saber el rival, mandamos gente, tenemos cuatro personas en los equipos, estamos trabajando en el rival", declaró el director técnico tras su última disputa.

"Ni los jugadores se detienen a pensar en eso, piensan en lo que viene; en eso hemos mejorado. Alguien mencionaba que hubo abucheos y, pues, la afición es exigente, el jugador se repone, no se desconcentra, he hablado del equilibrio emocional y ni el aplauso ni el abucheo les afectan, están centrados en lo que deben hacer", aclaró.

Por su parte, los ecuatorianos experimentaron una fase de grupos mucho más turbulenta que su contraparte norteamericana, pues tuvieron que depender de ser uno de los mejores terceros para poder avanzar hacia la última instancia de la Copa del Mundo.

De no ser por la mítica hazaña de vencer a Alemania en la última fecha, los de Sebastián Beccacece, quienes tuvieron un prodigioso recorrido durante las eliminatorias de CONMEBOL, habrían quedado fuera como una decepción; un pensamiento tan fuerte que, incluso, fue capaz de amargar parcialmente la conquista sobre los teutones.

"Invitar a que confiemos, hay trabajo y un grupo amoroso que se mata por su Ecuador. Obviamente que tengo buenos futbolistas, vamos a dar batalla. Nunca nos sentimos en un infierno, ni ahora en el cielo. Estamos en la tierra, que aquí se viene a sentir", declaró el argentino.

HORARIO DEL MÉXICO - ECUADOR DEL MUNDIAL 2026

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del martes 30 de junio al miércoles 1 de julio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÉXICO - ECUADOR DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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