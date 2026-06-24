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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Marruecos - Haití y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Marruecos y Haití se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final

Marruecos sumó su primera victoria del torneo gracias a un tempranero gol de Saibari contra Escocia

Marruecos sumó su primera victoria del torneo gracias a un tempranero gol de Saibari contra Escocia / Infobae

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Marruecos y Haití se enfrentan hoy jueves 25 de junio en el Mercedes-Benz Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Marruecos y Haití y dónde ver el partido en España.

Tras un empate con Brasil y una victoria contra Escocia, esta última producto de un tempranero gol de Ismael Saibari en el minuto 2', la selección dirigida por Mohamed Ouahbi aún tiene que conseguir más puntos si desea asegurar su presencia en la próxima fase de la competición.

Aunque se encuentran en el segundo lugar del Grupo C, sumar una derrota ante el conjunto haitiano supondría depender de muchas variables externas para el combinado marroquí, por lo que no dejarán nada a la suerte y, en palabras del seleccionador, serán "mejores contra Haití".

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En las antípodas contextuales de sus adversarios, los comandados por Sébastien Migné se convirtieron en la primera selección del Mundial en quedar eliminados, siendo que encadenaron dos derrotas consecutivas y, debido al sistema olímpico de desempate, no tienen posibilidades de ascender hasta el tercer lugar.

Sin embargo, ello no implica que los caribeños desistirán de dejar una última actuación digna de recordar. "Vamos a tratar de desafiar los pronósticos", comunicó el director técnico, por lo que podemos esperar que salgan a buscar la victoria a pesar de que ya no tengan nada en juego.

HORARIO DEL MARRUECOS - HAITÍ DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Marruecos y Haití, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 00:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MARRUECOS - HAITÍ DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Marruecos y Haití se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial 2 y Movistar+.

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