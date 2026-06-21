A qué hora juega Uruguay hoy y dónde ver el partido contra Cabo Verde del Mundial 2026 en directo por TV y online

Uruguay y Cabo Verde se dan cita en el Hard Rock Stadium, en Estados Unidos, en la madrugada del domingo 21 de junio al lunes 22 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de empatar en la primera fecha del Grupo H, el conjunto charrúa buscará poner tierra de por medio en su clasificación a la siguiente ronda contra una selección que demostró ser una de las revelaciones del inicio del campeonato.

Ambos equipos afrontan la segunda jornada de la fase de grupos como una prueba a vida o muerte para seguir adelante en el Mundial. La presión cae sobre los hombros de Uruguay, que tiene la obligación histórica de pasar de ronda, mientras que Cabo Verde no tiene nada que perder y aspira a dar un segundo golpe imprevisto en la Copa del Mundo tras empatar en su duelo inaugural contra España.

Mohamed Kanno, de Arabia Saudí, anye Manuel Ugarte, de Uruguay, en el Mudnial 2026 / EFE

El conjunto de Marcelo Bielsa podría presentar cambios en su once inicial para tratar de apuntalar sus opciones, sobre todo en ataque. El empate (1-1) contra Arabia Saudí en la primera jornada evidenció una falta de efectividad de cara a puerta de los delanteros sudamericanos, que remataron hasta un total de 27 veces y solamente vieron puerta en una ocasión.

Deberán batir a una de las sensaciones del Mundial, a Vozinha, el imperial portero de Cabo Verde que ya amargó la vida a España hace unos días. El guardameta quiere seguir soñando con su selección en la primera participación histórica de Cabo Verde en una Copa del Mundo, algo que los convertiría en la sorpresa mayúscula de este inicio de torneo sin lugar a dudas.

¿A qué hora juega Uruguay contra Cabo Verde hoy?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del domingo 21 de junio al lunes 22 de junio, a las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Uruguay - Cabo Verde del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Uruguay y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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