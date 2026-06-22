A qué hora juega Francia hoy y dónde ver el partido contra Irak del Mundial 2026 en directo por TV y online

Francia e Irak se dan cita en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos, este lunes 22 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de arrancar con sensaciones encontradas en su primer inaugural, la selección francesa buscará dejar encarrilada su clasificación a la siguiente ronda contra un combinado iraquí obligado a reaccionar tras su estreno con derrota contra Noruega en la Copa del Mundo.

Se trata de un duelo que ambos equipos afrontan con necesidades diferentes. Por una parte, Francia llega con la confianza reforzada después de imponerse a Senegal en su debut, aunque no terminó de convencer su juego en líneas generales. A pesar de todo, llega a la segunda jornada con la posibilidad de dar un paso casi definitivo hacia los dieciseisavos si gana contra Irak, que necesita puntuar para no complicarse todavía más sus opciones de seguir vivo en el Mundial.

El conjunto de Didier Deschamps parte como favorito en un grupo exigente en el que también compiten Noruega y Senegal. Olise, Mbappé, Dembélé y Doué volverán a ser las principales amenazas en ataque, un arsenal ofensivo de miedo que pretende aterrorizar a la defensa iraquí, que ya recibió un severo correctivo de Noruega en su primer partido (1-4).

Kylian Mbappé, capitán de Francia y goleador letal / EUP

¿A qué hora juega Francia contra Irak hoy?

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el lunes 22 de junio a las 23:00 horas (CEST). El duelo se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos

¿Dónde ver el Francia - Irak del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Francia e Irak de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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