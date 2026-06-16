A qué hora es el Irak - Noruega y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Irak y Noruega se dan cita en el Gillette Stadium, en Estados Unidos, en la madrugada del martes 16 al miércoles 17 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido servirá para completar el estreno del Grupo I, en el que también aparecen Francia y Senegal, que disputan su partido unas horas antes.

Ha llegado el momento de la verdad para Noruega. Se presentan al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá como una de las selecciones a seguir, con una generación llamada a dar un paso adelante en el gran escenario internacional. El combinado nórdico cuenta con Erling Haaland como gran referencia ofensiva, pero por detrás vienen estrellas como Martin Odegaard, Oscar Bobb y Alexander Sorloth que suman a su poderío ofensivo. Los noruegos afrontan el debut con el objetivo de empezar con buen pie en un grupo exigente 28 años después de su última participación mundialista.

Amistoso de selecciones: España - Irak, antes del Mundial / Cabalar / EFE

Con menos presión, pero misma ilusión llega Irak. La ilusión es poder competir de tú a tú ante una selección de gran potencial ofensivo como Noruega, aunque se prevé una misión ciertamente difícil. Los iraquíes regresan a una Copa del Mundo y el reto de hacerse fuerte desde el primer partido con el objetivo de sumar en un grupo en el que cada punto puede ser decisivo. Un buen resultado ante Noruega sería un golpe de autoridad y reforzaría sus opciones de pelear por una histórica clasificación.

¿A qué hora es el Irak - Noruega del Mundial 2026?

El partido entre Irak y Noruega, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del martes 16 al miércoles 17 de junio a las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Irak - Noruega del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Irak y Noruega de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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