A qué hora es el Inglaterra - Croacia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Inglaterra y Croacia se dan cita en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, este miércoles 17 de junio con motivo de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La espera ha terminado para ambas selecciones, que abrirán el Grupo L de la Copa del Mundo en uno de los partidos más atractivos de la primera fase del torneo.

Es uno de los duelos más esperados del primer tramo del calendario mundialista, un partido entre dos selecciones de enorme nivel que apuntan a estar en las etapas finales del torneo como han hecho estos últimos tiempos. Inglaterra sabe que debe dar un paso adelante si quiere romper la sequía de títulos que se remonta hasta 1966, un maleficio que parece perdurar entre los 'Three Lions' que nunca han terminado de corresponder con las expectativas desde hace tiempo.

Luka Modric, preparado para el Mundial 2026 / Redes Sociales

Thomas Tuchel ha optado por una lista realmente sorprendente, donde jugadores como Maguire, Palmer o Foden se han quedado fuera de la convocatoria. A pesar de todo, el técnico cuenta con estrellas del calibre de Gordon, Bellingham, Harry Kane o Declan Rice, un equipo más que suficiente como para ser considerado uno de los candidatos al título mundial este 2026.

Se enfrentarán a una Croacia que vive los coletazos de la generación dorada que llegó a la final del mundo en 2018 y se quedó en semifinales en 2022. Contarán con el incombustible Modric y con jugadores como Kovacic, Budimir o Gvardiol, y si bien no es la misma selección de antaño, la combinación entre experiencia y juventud podría ser un punto a favor para los croatas en esta Copa del Mundo.

¿A qué hora es el Inglaterra - Croacia del Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy miércoles 17 de junio a las 22:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Inglaterra - Croacia 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Inglaterra y Croacia de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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