A qué hora es el Inglaterra - Argentina hoy y dónde ver las semifinales del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Inglaterra y Argentina se dan cita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta hoy miércoles 15 de julio para enfrentarse en las semifinales del Mundial 2026 en busca del último billete hacia la final, dónde espera España desde el martes.

Ingleses y argentinos volverán a verse las caras en una de las rivalidades más apasionantes del planeta fútbol, en la que los primeros buscarán acceder a la final por primera vez en 60 años y los segundos situarse a apenas un paso de revalidar el título continental. Ninguno de los dos combinados llegan en un momento óptimo, aunque están haciendo valer las potentes individualidades de las que disponen para solventar sus respectivas eliminatorias.

La selección que consiga hacerse con la victoria se verá las caras con España en la gran final. 'La Roja' afronta el partido por el título como gran favorita después de protagonizar una aplaste victoria contra Francia, la otra gran candidata al trofeo mundialista.

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia. / Carlos Ramírez / EFE

¿A qué hora se juega el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputa hoy miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

¿Dónde ver el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre Inglaterra y Argentina de semifinales del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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