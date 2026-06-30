A qué hora es el Francia - Suecia y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Francia y Suecia se dan cita en el New York New Jersey Stadium, en Estados Unidos, hoy martes 30 de junio para enfrentarse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ha llegado el momento de la verdad para ambas selecciones, un partido a cara o cruz con una plaza en los octavos de final del torneo en juego.

El cuadro francés, dirigido por Didier Deschamps, llega a la fase eliminatoria con el cartel de favorito después de una fase de grupos muy sólida con pleno de victorias. La selección liderada por Kylian Mbappé terminó primera del Grupo I y afronta el primer cruce mundialista con el objetivo de confirmar sus aspiraciones al título.

Se enfrentarán en dieciseisavos a una Suecia que accedió a los dieciseisavos como una de las mejores terceras y que tratará de dar una de las grandes sorpresas de la ronda. El combinado escandinavo, con jugadores de talento y capacidad física para competir en escenarios exigentes, buscará frenar el potencial ofensivo de Francia y alargar su aventura en el Mundial.

Dembélé, protagonista absoluto del Noruega-Francia / EFE

El ganador del cruce accederá a los octavos de final, donde espera Paraguay que obró el milagro y eliminó a Alemania en la ronda previa. El combinado francés debería tener asequible su rumbo hacia las semifinales, donde esperaría en un principio España o Portugal si consiguen superar el resto de las eliminatorias.

¿A qué hora es el Francia - Suecia del Mundial 2026?

El partido entre Francia y Suecia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará hoy martes 30 de junio a las 23:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Francia - Suecia del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Francia y Suecia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emite los 104 partidos del Mundial 2026, tanto de la fase de grupos como de las rondas eliminatorias, a través de la app y sus diferentes canales.

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