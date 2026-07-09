A qué hora es el Francia - Marruecos hoy y dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Francia y Marruecos se enfrentan hoy jueves 9 de julio en el Gillette Stadium en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Francia - Marruecos y dónde ver el partido en España.

A diferencia de los dieciseisavos, en los que la selección de Didier Deschamps logró pasar por encima de Suecia con relativa facilidad, la participación de los franceses en los octavos de final se vio duramente obstaculizada por una Paraguay que no se fue de la competición sin dar guerra.

Salvo por un fortuito penalti que Kylian Mbappé logró convertir, los actuales subcampeones del mundo tuvieron muchas dificultades para manifestar ocasiones de gol claras y consistentes, producto de una selección cohesionada que supo cómo resguardarse atrás, aunque sin producir muchas amenazas para la defensa europea.

"Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté 0-0, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra. Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial", declaró el seleccionador.

Por su parte, los dirigidos por Mohamed Ouahbi lograron una de las clasificaciones a octavos de final más limpias de la actual edición de la Copa del Mundo, goleando a Canadá gracias a un enrachado Ounahi luego de sufrir los dieciseisavos contra Países Bajos.

"Esto significa muchísimo para nosotros. Ya no es una sorpresa. Cuando la gente habla de Marruecos, la gente habla de un gran equipo pero esto es solo el comienzo, no vamos a parar aquí. Vamos a mantener la misma ambición y humildad", opinó el entrenador.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque (Canadá) juega con mucha intensidad. En la pausa de hidratación y en el descanso hicimos correcciones y tuvimos mucho más el control, pudimos jugar a su espalda y nos funcionó", sentenció.

HORARIO DEL FRANCIA - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy jueves 9 de julio a las 22:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL FRANCIA - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada del Mundial 2026 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.