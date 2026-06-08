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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Francia - Irlanda del Norte y dónde ver hoy el amistoso para el Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora es el Francia - Irlanda del Norte de los amistoso para el Mundial 2026 y dónde ver por TV

Mbappe, estrella de Francia

Mbappe, estrella de Francia / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. A falta de escasos días para que arranque la Copa del Mundo en el continente americano, las selecciones apuran su preparación para la cita mundialista, donde Francia partirá como una de las principales favoritas para ser campeona.

El conjunto galo viene de hacer dos finales consecutivas, con victoria en 2018 y derrota en la final contra Argentina en 2022. A lomos de Kylian Mbappé, el combinado francés se posiciona como una de las grandes candidatas en esta Copa del Mundo, donde buscarán sacarse la espinita de la pasada edición y conquistar su tercera Copa del Mundo.

Costa de Marfil remontó ante Francia y Koundé quedó algo señalado

Costa de Marfil remontó ante Francia y Koundé quedó algo señalado / Europa Press

En su preparación para el Mundial, el equipo francés disputará un partido amistoso este lunes contra Irlanda del Norte. Será un partido para coger sensaciones antes del inicio de la cita mundialista, aunque se espera que buena parte de los titulares puedan probarse y coger cohesión de grupo a escasos días del inicio de la competición oficial.

¿A qué hora es el Francia - Irlanda del Norte?

El partido amistoso entre Francia e Irlanda del Norte se disputará hoy lunes 8 de junio a las 21:10 horas, en el Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Lille Métropole), en Francia.

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¿Dónde ver el Francia - Irlanda del Norte por TV y online en directo?

En España, el Francia - Irlanda del Norte se podrá seguir en directo a través de UEFA.tv, dentro de su oferta de pago.

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