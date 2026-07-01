A qué hora es el Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan hoy jueves 2 de julio en el Levi's Stadium en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina y dónde ver el partido en España.

Luego de un inicio de campaña trepidante contra Paraguay y Australia, el combinado de Mauricio Pochettino redujo la intensidad de cara a cerrar el Grupo D contra Turquía, lo que condujo a una derrota norteamericana que, sin embargo, no impidió que se adjudicasen el liderato de la tabla.

Así, pues, los estadounidenses se preparan para su cuarto enfrentamiento histórico contra los bosnios, ante quienes nunca han perdido pues, a lo largo de sus tres amistosos internacionales entre 2013 y 2021, han logrado sumar dos victorias y un empate.

Independientemente, de acuerdo con lo visto en el terreno de juego, la escuadra de las barras y las estrellas está mostrando ser temible, sobre todo por su condición de local, así que queda claro que será una de las grandes selecciones a seguir durante este período de eliminación directa.

Contrario a Estados Unidos, el seleccionado de Sergej Barbarez se clasificó con dificultades pues, después de una victoria, un empate y una derrota, dependieron de ser uno de los mejores terceros para poder mantenerse con vida dentro de la competencia.

Tras ganar a Qatar en la última fecha, los Dragones se sintieron sobrecogidos por el apoyo de sus connacionales, a quienes el director técnico agradeció antes de proclamarse a sí mismo como "el hombre más afortunado del mundo por estar en este escenario y representar a mi país".

Además, se tomó el tiempo para aclarar sus actitudes recientes: “Por supuesto, había muchas ganas de hacer historia en el fútbol, aunque no me guste usar esa palabra, pero así son las cosas. Claro que, como entrenador, quiero que todo salga lo mejor posible. Cuando ocurren un par de errores técnicos, no entramos al duelo, nos replegamos hacia abajo, y así fue como nos marcaron el gol. No hay acción, sino reacción, y eso en el deporte me enfada, y por eso hay ciertas reacciones”.

HORARIO DEL ESTADOS UNIDOS - BOSNIA Y HERZEGOVINA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del miércoles 1 de julio al jueves 2 de julio a las 02:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESTADOS UNIDOS - BOSNIA Y HERZEGOVINA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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