MUNDIAL 2026
A qué hora es el Estados Unidos - Bélgica y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo
Consulta el horario del Estados Unidos - Bélgica y en qué canal de TV ver los octavos de final del Mundial 2026 desde España
Estados Unidos y Bélgica se dan cita en el Seattle Stadium de Washington en la madrugada de este lunes 6 al martes 7 de julio para enfrentarse en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce avanzará hasta la antepenúltima ronda del torneo, dónde estarán esperando España o Portugal.
Después de una convincente actuación contra Bosnia (2-0), la anfitriona afronta los octavos de final con la ilusión de poder 'colarse' entre las mejores selecciones del mundo en el cuadro final de competición. El conjunto de las barras y las estrellas afronta el que posiblemente sea su mayor desafío en lo que llevamos de torneo con su goleador Balogun 'indultado', pudiendo salir a escena a pesar de la roja recibida en la ronda anterior.
Belgica, por su parte, llega con la moral por las nubes después de la gesta protagonizada ante Senegal (3-2). Los 'diablos rojos' llegaron a encontrarse dos goles por debajo en el marcador a falta de 5 minutos para el final, pero entre Lukaku y Tielemans consiguieron darle la vuelta al marcador.
¿A qué hora es el Estados Unidos - Bélgica del Mundial 2026?
El partido entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del lunes 6 al martes 7 de julio a las 02:00 horas (CEST).
¿Dónde ver el Estados Unidos - Bélgica del Mundial 2026 por TV y online?
En España, el partido entre Estados Unidos y Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá a cargo de DAZN Mundial.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.
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