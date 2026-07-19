A qué hora es el España - Argentina y dónde ver hoy la final del Mundial 2026 por TV y en directo

España y Argentina se dan cita en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos) para disputar la final del Mundial 2026. El partido más esperado de todos ha llegado, un encuentro que definirá al próximo campeón de la Copa del Mundo y que servirá para poner punto a una edición del torneo histórica con Leo Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

No hay nada más grande en el mundo del fútbol que una final del Mundial, algo que todos sueñan con jugar y solo unos pocos consiguen hacerlo. Es el partido más esperado por todo el mundo y, en esta ocasión, tendrá como protagonistas a dos selecciones con incontables historias entre ambas. Así de grande es el España-Argentina que se avecina.

El conjunto español llega tras protagonizar una sorprendente dinámica ascendente tanto en juego como en resultados durante el Mundial. A pesar de empezar su andadura por la Copa del Mundo de manera dubitativa, el equipo de Luis de la Fuente ha ido incrementando sus prestaciones conforme pasaba de ronda y se ha plantado en la final tras ganar en semifinales a Francia con un buen repaso futbolístico. Ahora toca rematar la faena en la final.

Las fotos virales de Messi y Lamine Yamal / JOAN MONFORT - SPORT

Enfrente estará Argentina, que ha disputado una de las Copas del Mundo más épicas de la historia. A base de remontada tras remontada, el conjunto argentino se ha plantado en la final y pretende defender su título logrado en 2022. De la mano del eterno Leo Messi, el mejor futbolista de la actualidad y de todos los tiempos, la 'Albiceleste' pretende volver a la cima del mundo y poner un punto y final dorado a su carrera internacional con Argentina.

¿A qué hora es el España - Argentina del Mundial 2026?

El partido entre España y Argentina de la final del Mundial 2026 se disputará hoy domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos).

¿Dónde ver el España - Argentina de la final del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la final del Mundial 2026 entre España y Argentina se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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