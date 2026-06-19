A qué hora es el Escocia - Marruecos y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Escocia y Marruecos se enfrentan hoy sábado 20 de junio en el Gillette Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Escocia - Marruecos y dónde ver el partido en España.

Luego de vencer a Haití, la selección unánimemente valorada como la más accesible del Grupo C, Escocia logró sumar tres puntos valiosísimos en la primera fecha, donde la temprana anotación de John McGinn a los 28' fue suficiente para colocar a los escoceses en el liderato de la tabla.

Con esta conquista, y considerando la clasificación de los mejores terceros de cada división, el conjunto de Steve Clarke tiene amplias probabilidades de llegar hasta la fase de eliminación directa, y aunque enfrente tienen a una de las semifinalistas de la edición pasada, se encuentran en una posición privilegiada que puede ser pertinente para calmar las ansias y jugar con inteligencia y cabeza fría.

Por su parte, Marruecos tuvo que enfrentar a la temible Brasil en su debut mundialista, pero mostraron por qué se han convertido en una de las mejores selecciones del mundo en los últimos años al lograr empatar con la Verdeamarela, incluso por tramos mereciendo llevarse la victoria.

Tras una racha perfecta de ocho victorias en las clasificatorias, además de las adjudicaciones de la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones, los de Mohamed Ouahbi mantienen el ritmo y el peligro en cada contienda, de manera que se espera que jueguen este partido como una final de cara a no llegar a la última jornada con el peligro de quedar eliminados.

HORARIO DEL ESCOCIA - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Escocia y Marruecos, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del viernes 19 de junio al sábado 20 de junio a las 00:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESCOCIA - MARRUECOS DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Escocia y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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