A qué hora es el Ecuador - Curazao y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Ecuador y Curazao se enfrentan hoy domingo 21 de junio en el Arrowhead Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Ecuador - Curazao y dónde ver el partido en España.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece, a pesar de llegar como una de las grandes sorpresas de la competición debido a su extraordinaria participación en las eliminatorias de CONMEBOL, se toparon con una Costa de Marfil dura de roer, la cual terminó extrayendo la victoria de su disputa gracias a una tardía anotación de Amad Diallo en el 90'.

Si el empate no era un resultado deseable, la derrota es directamente una decepción, algo que el entrenador argentino ya sospechaba en la última mitad del partido. "En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate", declaró, aunque asegura que "es el comienzo y hay que seguir trabajando".

Por su parte, Curazao logró un sueño al anotar su primer gol en la historia de los mundiales, el cual le permitió un empate temporal contra Alemania, pero últimamente el poder teutón salió a relucir y encajaron siete anotaciones, dejándolas con pocas posibilidades de aprovechar el promedio de goles a su favor de cara a clasificarse como hipotética mejor tercera.

Como resultado, el combinado de Dick Advocaat, tal y como la Tricolor, necesita una victoria en aras de no llegar a la última fecha dependiendo de numerosos resultados ajenos para continuar en la competición, pero queda claro que la simple presencia del equipo de CONCACAF en la Copa del Mundo ya es un éxito en sí mismo para la selección.

HORARIO DEL ECUADOR - CURAZAO DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Ecuador y Curazao, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del sábado 20 de junio al domingo 21 de junio a las 02:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ECUADOR - CURAZAO DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Ecuador y Curazao se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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