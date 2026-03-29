FÚTBOL
A qué hora y dónde ver el Colombia - Francia hoy gratis por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido de Francia contra Colombia hoy y en qué canal de TV ver el amistoso de selecciones en abierto desde España
Francia y Colombia se dan cita hoy domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, para disputar uno de los últimos partidos amistosos antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro, que medirá las fuerzas de dos potencias del fútbol europeo y sudamericano, servirá como escaparate para ver a estrellas mundiales de la talla de Luis Díaz, Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé.
Francia vuelve a salir a escena en el accidentado amistoso ante Brasil, que se saldó con la lesión del azulgrana Raphinha. El combinado galo dejó muy buenas sensaciones en su victoria contra la 'Canarinha', a la que se impuso gracias a los goles de Mbappé y Ekitiké (1-2).
Más dudas generó Colombia en su anterior compromiso ante Croacia. A pesar de empezar mandando en el marcador gracias a un tempranero tanto de Jhon Arias, la 'Tri' no tardó en ceder terrero, situación que el combinado supo aprovechar para apuntarse la victoria (1-2).
¿A qué hora se juega hoy el Colombia - Francia amistoso?
El partido amistoso entre Colombia y Francia se disputará hoy domingo de marzo a la 21:00 horas (CET). El encuentro se celebrará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.
¿Dónde ver el Colombia - Francia gratis por TV y online?
El partido entre Brasil y Francia se podrá ver en directo a través de DAZN, que emitirá el encuentro amistoso entre ambas selecciones de preparación para el Mundial 2026 a través de su plataforma y de la DAZN App Gratis.
- La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club
- Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil
- Preocupación y tensión por Vinicius: No entrena con Brasil y el Madrid teme una posible lesión
- Carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP: resultado, resumen y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
- Jorge Alastuey: 'El Barça es una burbuja, una vez sales te das cuenta
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- Es una pena que pase en este momento': el vestuario del Barça lamenta la lesión de Raphinha
- Los datos económicos que sacan a la luz la frágil situación financiera del Real Madrid