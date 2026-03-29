A qué hora y dónde ver el Colombia - Francia hoy gratis por TV, online y en directo

Francia y Colombia se dan cita hoy domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, para disputar uno de los últimos partidos amistosos antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro, que medirá las fuerzas de dos potencias del fútbol europeo y sudamericano, servirá como escaparate para ver a estrellas mundiales de la talla de Luis Díaz, Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé.

Francia vuelve a salir a escena en el accidentado amistoso ante Brasil, que se saldó con la lesión del azulgrana Raphinha. El combinado galo dejó muy buenas sensaciones en su victoria contra la 'Canarinha', a la que se impuso gracias a los goles de Mbappé y Ekitiké (1-2).

Más dudas generó Colombia en su anterior compromiso ante Croacia. A pesar de empezar mandando en el marcador gracias a un tempranero tanto de Jhon Arias, la 'Tri' no tardó en ceder terrero, situación que el combinado supo aprovechar para apuntarse la victoria (1-2).

Luis Díaz, en el amistoso entre Colombia y Croacia / EFE

¿A qué hora se juega hoy el Colombia - Francia amistoso?

El partido amistoso entre Colombia y Francia se disputará hoy domingo de marzo a la 21:00 horas (CET). El encuentro se celebrará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

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¿Dónde ver el Colombia - Francia gratis por TV y online?

El partido entre Brasil y Francia se podrá ver en directo a través de DAZN, que emitirá el encuentro amistoso entre ambas selecciones de preparación para el Mundial 2026 a través de su plataforma y de la DAZN App Gratis.