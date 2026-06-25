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MUNDIAL 2026

A qué hora es el Curazao - Costa de Marfil y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final

Curazao logró un histórico empate ante Ecuador gracias a una magistral actuación del arquero Eloy Room

Curazao logró un histórico empate ante Ecuador gracias a una magistral actuación del arquero Eloy Room / Yahoo Noticias

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan hoy jueves 25 de junio en el Estadio Banorte en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Curazao - Costa de Marfil y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de CONCACAF sumaron una marca más a su paso por la actual Copa del Mundo tras extraer un impresionante empate contra Ecuador gracias a su portero, Eloy Room, quien logró 15 atajadas en un solo partido; la segunda cifra más alta en la historia del torneo, solo por debajo de las 16 de Tim Howard de Estados Unidos ante Bélgica en 2014.

Ese punto alcanzado contra La Tri le permite a Curazao mantener vivo el sueño de no dejar el Mundial en fase de grupos y avanzar a los dieciseisavos, pero para ello tendría que vencer a sus últimos adversarios y, preferiblemente, que Alemania haga lo propio con Ecuador, ya que un empate no deja muchas probabilidades para clasificar como mejor tercero.

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Por su parte, pese a perder contra Alemania, los dirigidos por Emerse Faé se mantienen en el segundo puesto del Grupo E, cerrando la etapa contra el equipo a priori más accesible de la división y, por lo tanto, con muchas ansias de conseguir la victoria en aras de no depender de resultados ajenos.

Ganar o empatar son resultados suficientes para que los marfileños aseguren el segundo escaño, sin embargo, como mostró Cabo Verde ante España y la misma Curazao frente a Ecuador, es imposible adivinar qué pasará en el terreno de juego hasta que las disputas se lleven a cabo.

HORARIO DEL CURAZAO - COSTA DE MARFIL DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Curazao y Costa de Marfil, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy jueves 25 de junio a las 22:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CURAZAO - COSTA DE MARFIL DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Curazao y Costa de Marfil se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial 2 y Movistar+.

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